"Мер Білоусов доклав багато зусиль": Епіфаній благословив будівництво храму у Кам'янському

26 жовтня стало особливим днем у житті Кам'янського. До міста завітав Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, а також архієпископ Дніпровський та Січеславський Симеон та багато інших священнослужителів єпархії.

Кам’янське бере активну участь у розбудові Православної Церкви України. Єднає спільна мета – побудувати перший в місті храм ПЦУ поруч з будівлею Козацької Церкви Святої Покрови (колишній дитячий садочок), а саму будівлю перетворити на духовно-соціальний центр для релігійної громади.

Під час зустрічі з Блаженнішим Митрополитом мер міста Андрій Білоусов передав настоятелю Козацької Церкви отцю Феодосію свідоцтво, яке підтверджує передачу будівлі колишнього дитсадка у власність церковній громаді.



Епіфаній відвідав Кам'янське / Скриншот з відео

Також мер ознайомив Блаженнішого Митрополита Епіфанія з проєктними пропозиціями майбутнього храму та духовного центру. З травня наступного року заплановано розпочати будівництво.

Предстоятель благословив міського голову на добру справу та вручив Андрію Білоусову почесну нагороду – орден Святого Юрія Переможця.

Епіфаній благословив будівництво храму у Кам'янському: дивіться відео

В рамках візиту Митрополит Епіфаній та міський голова відвідали захисників, які проходять лікування в Центрі реабілітації для військових, який за підтримки голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака нещодавно збудували у Кам’янському першим в Дніпропетровській області. Блаженніший Митрополит Епіфаній провів обряд освячення медичного закладу, висловив вдячність воїнам та лікарям, які допомагають військовим відновлювати фізичне та психологічне здоров’я.

Такі центри є дуже важливими. Вдячний меру, який доклав багато зусиль. Все залежить від керівника. Якщо керівник на місці відповідальний, то звичайно, що разом можна творити такі чудові проєкти,

– сказав Митрополит Епіфаній.