Ердоган офіційно схвалив протокол вступу Швеції в НАТО

Швеція на крок ближча до вступу до НАТО. 25 січня президент Туреччини Реджеп Ердоган схвалив протокол вступу країни до Альянсу.

Відомо, що протокол про вступ Швеції до НАТО, який затвердив Реджеп Таїп Ердоган, опублікували в "Офіційному віснику". Відтак, залишилася остання країна, яка має підтримати рух Швеції до Альянсу.

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Підпису Ердогана передували дебати

Звернімо увагу, що 23 січня у парламенті Туреччини впродовж кількох годин точилися дебати. Після їхнього завершення парламентарі таки схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до НАТО.

Важливо розуміти, що Швеція впродовж півтора року очікувала на те, що всі країни-члени НАТО схвалять її заявку. Власне, лише таким чином можна стати частиною Альянсу.

І лиш у жовтні 2023 року Реджеп Ердоган направив до парламенту протокол про ратифікацію. Втім, упродовж кількох місяців він лежав без жодного руху. А все тому, що в Анкарі вимагали прогрес у питанні передачі їй американських багатофункціональних винищувачів F-16.

Власне, у середу 24 січня 2024 року президент США Джо Байден закликав законодавців Конгресу схвалити продаж F-16 для Туреччини. Зробив він це наступного дня після того, як турецький парламент схвалив вступ Швеції до НАТО.

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