Наступні 2 – 3 місяці для світу є дуже важливими, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зробив заяву стосовно ситуації у світі. Він вважає, що наступні кілька місяців будуть дуже важливими.

Ердоган вважає, що світ переживає незвичайний період. Про це пише 24 Канал із посиланням на Anadolu Ajansı.

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Світ рухається до майбутнього

Рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу є перемогою країн, які виступають проти Ізраїлю. Ердоган вважає, що Міжнародний кримінальний суд ухвалив правильне рішення, проте не факт, що Нетаньяху підкориться.

Але незалежно від того, чи підкориться він, сам факт винесення цього рішення є перемогою країн, що виступають проти Ізраїлю. Це було дуже важливо,

– пояснив президент Туреччини.

За його словами, тепер будуть спостерігати, які кроки здійснить Нетаньягу у відповідь на рішення судів.

Крім цього, він відзначив, що у США прийшов до влади уряд Трампа.

Загалом світ рухається до зовсім іншого майбутнього. Тому наступні 2-3 місяці для нас є дуже важливими,

– підкреслив він.

Ердоган також зазначив, що Туреччина докладає всіх можливих зусиль, демонструє їх і відповідно цьому спрямовує своє послання до світу.