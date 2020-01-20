Ernest Airlines призупинив польоти: як тепер летіти з України в Італію

Лоукост перевізник Ernest Airlines, який, зокрема, виконував рейси з України в Італію, втратив ліцензію і порадив пасажирам, які планували виліт після 13 січня, навіть не приїжджати в аеропорти. Що стало причиною, як отримати компенсацію та чим летіти натомість – у матеріалі 24 каналу.

Ernest Airlines: що відомо про компанію?

Італійська авіакомпанія, лоукост перевізник зі штаб-квартирою в Мілані та центром у Тирані (Албанія). Обслуговувала італійський, албанський, український та румунський ринки.

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Авіакомпанія отримала сертифікат авіаперевізника (AOC) та ліцензію на експлуатацію у 2017 році. У грудні 2019 Управління цивільної авіації Італії тимчасово призупинило ліцензію перевізника з 13 січня 2020 року.

Пасажиропотік та маршрути з України

З грудня 2017 року Ernest вийшла на український ринок: почала виконувати рейси з Києва (Жуляни) та зі Львова. З березня 2019 року – з Харкова, з квітня 2019 – з Одеси. Рейси виконувалися до Неаполя, Мілану (Бергамо та Мальпенса), Болоньї, Венеції, Риму та Генуї. Вартість польоту стартувала від 45 євро в одну сторону.

У 2018 році понад 200 тисяч українських пасажирів здійснювали польоти Ernest Airlines між Італією та Україною. У 2019 їх кількість зросла до 300 тисяч. Таким чином за два роки послугами авіаперевізника скористалися понад пів мільйона українців. Авіакомпанія стала ключовим гравцем на ринку перельотів між Україною та Італією.



Авіакомпанія планує відновити ліцензію / Ernest Airlines

Ernest Airlines регулярно входила в список найбільш непунктуальних авіакомпаній. За даними Державіаслужби України, у листопаді 2019 року компанія стала найгіршою за показником пунктуальності серед усіх авіакомпаній, які виконують рейси в українські аеропорти – без затримок Ernest виконав 53% рейсів.

Авіакомпанія планувала відкрити базу в Україні у 2020 році. Там збиралися розмістити два літаки. Крім того, у жовтні 2019-го, лоукостер анонсував п'ять нових рейсів з України. Однак натомість 14 грудня Ernest призупинив польоти за кількома маршрутами, а згодом – зовсім припинив діяльність.

Чому скасували рейси?

Про те, що Ernest Airlines з 11 січня 2020 року тимчасово зупиняє свої рейси, повідомили на сайті авіакомпанії. Тут же вказані контакти, за якими пасажири можуть зробити запит на повне повернення вартості квитка.

Виконуючи рішення Національного управління цивільної авіації Італії (ENAC) від 29.12.2019 щодо тимчасового призупинення дії нашої експлуатаційної ліцензії, ми не змогли продовжити виконання рейсів з 11.01.2020. Відповідно, ми просимо пасажирів не приїжджати до аеропорту,

– сказано у повідомленні.

Компанія додає, що зробила все можливе задля того, щоб виконати максимально можливу кількість рейсів у святковий період.

Заборона набула чинності 13 січня 2020 року. Ліцензію може бути відновлено, якщо авіакомпанія виконає передбачені законодавством вимоги (зокрема, підтвердить власну фінансову стабільність), після чого ENAC матиме підстави відкликати своє рішення.

Україна-Італія: чим тепер летіти?

Сьогодні з Києва до Рима виконують рейси МАУ та AlItalia, до Мілану, Венеції – лише МАУ, до Неаполя та Турина – український лоукостер SkyUp. Харків, Одеса і Львів наразі не мають прямого авіасполучення з Італією.

Однак уже з березня SkyUp запускає низку рейсів (переважно на весняно-літній період), зокрема і за маршрутами Ernest Airlines, з різних міст України. Також авіакомпанія Windrose відкриває рейси з Києва та Харкова, проте лише на період літньої навігації 2020 року.

З Києва:

Бориспіль : МАУ – Рим (щодня), Мілан (щодня), Венеція (три рази на тиждень); SkyUp – Болонья (з 29 березня тричі на тиждень); Ламеція-Терме (з 30 травня двічі на тиждень); Мілан Бергамо (з 30 березня тричі на тиждень); Неаполь (двічі на тиждень уже); Рим (з 29 березня тричі на тиждень); Барі (з 30 березня двічі на тиждень); Катанія (з 26 травня тричі на тиждень); Піза (з 1 квітня двічі на тиждень); Ріміні (з 30 травня двічі на тиждень); Турин (двічі на тиждень уже); Windrose – Бриндізі (з 30 травня до 3 жовтня 2020 року раз на тиждень); Ламеція-Терме (з 29 травня до 3 жовтня 2020 року тричі на тиждень); Анкона (із 6 червня до 19 вересня 2020 року раз на тиждень).

Жуляни : AlItalia – Рим (щодня);

З Запоріжжя: SkyUp – Ріміні (з червня раз на тиждень);

Зі Львова: SkyUp – Мілан Бергамо (з 30 березня двічі на тиждень); Неаполь (з 30 березня двічі на тиждень); Рим (з 29 березня тричі на тиждень);

З Одеси: SkyUp – Ламеція-Терме (з червня раз на тиждень); Ріміні (з червня раз на тиждень);

З Харкова: SkyUp – Ламеція-Терме (з червня раз на тиждень); Ріміні (з червня раз на тиждень); Windrose – Ламеція-Терме (з 29 травня до 2 жовтня 2020 року раз на тиждень).

Які ще авіакомпанії можуть заповнити нішу?

Наразі на італо-українські маршрути називають кілька претендентів. Основні – Wizz Air і Ryanair.

13 січня угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття п'яти нових маршрутів зі столиці Албанії Тирани до італійських міст (Мілану Бергамо, Болоньї, Верони, Венеції, Тревізо та Пізи) у літньому сезоні 2020 року.

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Як пояснила пресслужба авіакомпанії в коментарі 24 каналу, основою запуску нових рейсів та розширення роботи на ринках є поєднання стабільного попиту та обгрунтованих витрат на обслуговування в місцевих аеропортах. Щодо перспективи відкриття нових маршрутів з України, однак, наразі чітких коментарів не дають.

Український ринок – важливий для Wizz Air і ми постійно прагнемо створювати нові можливості для подорожей, що сприяють розширенню роботи авіакомпанії. Тим не менш, згідно з усталеною політикою, Wizz Air не коментує інформацію, яка містить здогадки чи чутки про плани на майбутнє. Як тільки у нас будуть новини, ми обов’язково їх оприлюднимо,

– зазначили у авіакомпанії.

Як відомо, у компанії зараз немає бази в Італії. Але вона може отримати дозвіл на перевезення в Україні – за умови відкриття тут представництва. Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що компанія має плани відновити дочірню компанію в Україні. Проте у Wizz Air наразі це також не коментують.

Ірландський лоукостер Ryanair, у якого є база в Мілані (Бергамо), не відповів на запит 24 каналу щодо перспективи відкриття нових рейсів за маршрутами Ernеst Airlines. Його, однак, вважають найбільш реальним претендентом на "підхоплення" цих польотів.