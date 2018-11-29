Агресія Кремля проти України на Азові: у ЄС ухвалили декларацію

Рада Європейського союзу ухвалила декларацію щодо останніх подій у Азовському морі та Керченській протоці. Крім того, у ЄС висловили "найсерйозніші занепокоєння" та заявили про повну підтримку суверенітету України.

Відповідний документ з’явився на офіційному сайті Ради Євросоюзу.

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Як наголошується у декларації, ЄС висловлює свої "найсерйозніші" занепокоєння через зріст напруги в Азовському морі, що призвів до обстрілу та захоплення Росією українських кораблів разом із екіпажами.

"Ми бентежимося цим застосуванням сили Росією, яка на тлі зростаючої мілітаризації в цьому районі є неприйнятною", – кажуть у Євросоюзі.

Водночас у ЄС очікують, що РФ забезпечить безперешкодний і вільний прохід Керченською протокою в Азовське море й назад, що передбачено міжнародними правилами.

"Ми закликаємо всіх до граничної стриманості негайно дестабілізувати ситуацію. У цьому контексті ми також наполегливо закликаємо Росію звільнити захоплені судна, їхній екіпаж і обладнання беззастережно та невідкладно", – наголошується у декларації.

Також Рада ЄС вкотре зауважила, що незаконна анексія Криму у 2014 році залишається викликом для міжнародної безпеки, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, а будівництво Керченського мосту є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

Європейський союз знову заявляє про свою цілковиту підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський союз не визнає та не визнає у майбутньому незаконну приєднання Кримського півострова Росією. Європейський союз буде продовжувати уважно стежити за ситуацією та має намір діяти належним чином у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами,

– підсумували у Раді ЄС.

Текс декларації Ради ЄС щодо конфлікту на Азові: