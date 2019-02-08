Четыре с лишним года российские генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину.

Каждый день – вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) – сочувствуют.

Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты российских граждан, не про новые удивительные инициативы Думы – вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко! Ну, еще немного про Трампа – в связи с Украиной, разумеется.

Четыре с лишним года каждый день – это ж ни у кого фантазии не хватит. Но русским – хватает. А тут еще украинские выборы на носу – телепраздник правды и добра только начинается!

Воистину – если бы не было Украины, ее надо было бы придумать.

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Автор: Андрей Макаревич