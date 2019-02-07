12:17
7 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія починає окупацію Місяця. Парад сирійської техніки
      Вєсті Кремля
      21:17, 6 лютого
      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
      Вєсті.UA
      19:10, 6 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, 6 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Злой Одессит

      Спасательный круг для российского агента

      54
      Мэр Риги Нил Ушаков
      Мэр Риги Нил Ушаков / LETA

      О том, что интересы России заканчиваются там где заканчиваются ее границы, которых, как заявил Путин – нет, известно уже давно. Потому основные посылы того где будет происходить та или иная дестабилизация очень важны для понимания короткострочной стратегии Кремля.

      И один из свежих примеров проявил себя буквально несколько часов назад.

      Так, в российском пропагандистском издании "Российские вести" прозвучал призыв о поддержке Евразийского народного фронта, в свою очередь призывающего поддержать митинг партии "Согласие" в поддержку мэра Риги Нила Ушакова. Забавно в этой истории то, что "Российские вести" брали интервью у так называемого сопредседателя международного объединения Евразийский народный фронт Дмитрия Ермолаева, который по совместительству является главным редактором "РВ"!

      Но, дальше – интереснее.

      Читайте также: В Латвии запретили российский телеканал за антиукраинскую пропаганду

      Стоит сразу отметить, что Нил Ушаков относится к категории коррумпированных латвийских политиков, неоднократно попадавших в объектив на фоне скандалов с отмыванием денег, достигших апогея в 2018 году. Сам же Ушаков, как бы это странно не звучало, состоит в рядах когорты пророссийских политиков Латвии.

      В частности, в 2006 году Ушаков стоял у истоков молодежной организации "Нам по пути!", пророссийского толка, которая неоднократно обращалась за финансированием в Департамент по работе с соотечественниками МИД РФ. В 2008 Нил Ушаков был организатором создании общества "9мая.lv", которое организует мероприятий ко Дню Победы с соответствующим политическим подтекстом.

      А теперь, пазл в полной сборке.

      В Риге правоохранительные органы прижимают пророссийского мэра-коррупционера и за него тут же заступаются деятели недвусмысленного толка. В частности Евразийский народный фронт и информационный ресурс "вторичного порядка" при непосредственном участии некоего Дмитрия Ермолаева, всячески позиционирующего себя как либерала, но на деле являющего генератором посланий для сети "информационных активистов".

      Проще говоря, такие генераторы СВР РФ использует для непрямого контакта с массой рядовых рупоров. И в данном случае месседж был послан до предела простой – топить за Ушакова, являющегося человеком Москвы в самом сердце Латвии.

      Хотелось бы отдельно отметить, что роль данного генератора выполняется не только на балтийском плацдарме. Охватывает он многие направления работы СВР, в том числе и тему украинских президентских выборов, а также получения Томоса об автокефалии ПЦУ. Но, что интересно, это насколько серьезный прецедент попытаются создать в Риге и как бы он не перерос в некий аналог "желтых жилетов".

      Читайте также: Возле границ Латвии заметили разведывательный самолет РФ

      blog_ava
      Закон про валюту та валютні операції: що він означає та на кого вплине
      сьогодні
      4725
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Новини політики Публікації Російська пропаганда Латвія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Спасательный круг для российского агента
      сьогодні , 12:03 Спасательный круг для российского агента
      Злой Одессит 54
      Україна – НАТО: 7 фактів, які треба знати
      сьогодні , 11:56 Україна – НАТО: 7 фактів, які треба знати
      Настя Сукач 2906
      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      сьогодні , 11:30 Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      Павло Казарін 374
      BankID: що це, як діє і яка від нього користь
      сьогодні , 10:03 BankID: що це, як діє і яка від нього користь
      Яніна Ткачук 403
      Закон про валюту та валютні операції: що він означає та на кого вплине
      сьогодні , 09:01 Закон про валюту та валютні операції: що він означає та на кого вплине
      4724
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук