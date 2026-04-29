Есмінець США уперше за 38 років обстріляв іранське судно із гармати: момент потрапив на відео

Обстріл одним кораблем іншого за допомогою гармати став рідкістю через розвиток керованих ракет. Вперше за 38 років ракетний есмінець США класу "Арлі Берк" USS Spruance застосував свою 127-міліметрову гармату Mark 45 проти іншого судна.

Чому цей інцидент є таким рідкісним, пояснили The War Zone.

Що відомо про обстріл американським кораблем іранського?

Після блокади Ормузької протоки Іраном Дональд Трамп оголосив, що ВМС США у відповідь розпочнуть власну блокаду. Американські кораблі мали перехоплювати всі судна пов’язані з Іраном, або ті, які заходили до іранських портів.

Військово-морські сили США помітили великий контейнеровоз Touska. Американський есмінець класу Arleigh Burke, USS Spruance (DDG-111), наблизився до судна, щоб перехопити його 19 квітня. Проте контейнеровоз Touska проігнорував вимоги американського корабля, який здійснив 5 попереджувальних пострілів.

Тож есмінець після останнього попередження відкрив вогонь зі своєї 127-міліметрової гармати Mark 45. Всього він завдав 9 пострілів. В результаті було пошкоджено двигун американського корабля. Після влучання екіпаж судна почав виконувати вимоги американців. Після того американські військові висадились на корабель та захопили його.

Коли подібний випадок був востаннє?

Востаннє корабель ВМС США застосував свою гармату для осбтрілу корабля з екіпажем 38 років тому, 18 квітня 1988 року, під час операції "Богомол".

Зверніть увагу! Операція "Богомол" – військова операція США проти Ірану під час Ірако-Іранської війни 1980 – 1988 років. Приводом став підрив 14 квітня 1988 року американського корабля Samuel B. Roberts на іранській міні. 18 квітня американська відповідь пошкодила дві іранські нафтові платформи, два фрегати, корабель швидкого нападу, кілька озброєних човнів і два винищувачі. Атака змусила Іран погодитися на припинення вогню з Іраком пізніше того ж літа, закінчивши восьмирічну війну в регіоні.

Тоді, використовуючи палубні гармати, американські військові знищили іранський патрульний корабель. Іранське судно проігнорувало три попередження і запустило по американських кораблях протикорабельну ракету. У затопленні брали участь 3 американських кораблі:

есмінець класу Belknap USS Wainwright (CG-28);

фрегат класу Knox USS Bagley (FF-1069);

фрегат класу Oliver Hazard Perry USS Simpson (FFG-56)

Після того американський флот використовував палубні гармати лише для знищення малих човнів та морських дронів. Хоча інші країни використовували палубні гармати для ударів по кораблях з екіпажем навіть останніми роками.

Що зараз відбувається в Ормузькій Протоці?

За повідомленнями американських ЗМІ, Трамп наказав готувати тривалу блокаду Ірану. Він вважає блокаду менш ризикованим варіантом порівняно з військовими ударами