Естонія надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до власного ВВП
Джерело:Süddeutsche Zeitung
Серед усіх країн світу, які пообіцяли Україні допомогу у боротьбі з Росією, Естонія допомогла найбільше - про це свідчить співвідношення ВВП країни та суми допомоги.
Кільський інститут світової економіки засвідчив, що Естонія вклала найбільше на допомогу Україні з огляду на співвідношення ВВП країни.
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Від початку повномасштабного вторгнення Естонія пообіцяла Україні допомогу вартістю майже 0,8% валового внутрішнього продукту. У суму включена загальновідома військова, гуманітарна та фінансова допомога.
За співвідношенням ВВП також найбільше надали допомоги Польща – менш ніж 0,2% ВВП та Литва – менш ніж 0,1%.
У загальній вартості найбільше допомагає США – Америка взяла на себе зобов'язання надати допомогу на приблизно 7,6 мільярда євро. Слідом за США ідуть Польще та Велика Британія.
Загалом усі країни ЄС пообіцяли Україні майже 3 мільярди євро та 1,4 мільярда євро від інституції ЄС. Також 2 мільярди євро пообіцяв Європейський інвестбанк.
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