Естонія надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до власного ВВП

19 квітня 2022 , 14:40
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Джерело:

Süddeutsche Zeitung

Серед усіх країн світу, які пообіцяли Україні допомогу у боротьбі з Росією, Естонія допомогла найбільше - про це свідчить співвідношення ВВП країни та суми допомоги.

Кільський інститут світової економіки засвідчив, що Естонія вклала найбільше на допомогу Україні з огляду на співвідношення ВВП країни. 

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Від початку повномасштабного вторгнення Естонія пообіцяла Україні допомогу вартістю майже 0,8% валового внутрішнього продукту. У суму включена загальновідома військова, гуманітарна та фінансова допомога. 

За співвідношенням ВВП також найбільше надали допомоги Польща – менш ніж 0,2% ВВП та Литва – менш ніж 0,1%. 

У загальній вартості найбільше допомагає США – Америка взяла на себе зобов'язання надати допомогу на приблизно 7,6 мільярда євро. Слідом за США ідуть Польще та Велика Британія. 

Загалом усі країни ЄС пообіцяли Україні майже 3 мільярди євро та 1,4 мільярда євро від інституції ЄС. Також 2 мільярди євро пообіцяв Європейський інвестбанк.

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Автор: Ярослава Прадід