Естонія створить систему стеження за дронами за прикладом України

Уряд Естонії створить систему оповіщення про повітряні загрози, яка базуватиметься на українському досвіді. Новий застосунок планують розробити протягом 6 місяців, аби жителі бачили рух дронів.

Про наміри розробити новий сервіс розповів міністр оборони Естонії Мартін Херем в ефірі ERR.

Як працюватиме система спостереження

За словами міністра, розробка дозволить наочно показувати, до якого саме населеного пункту наближається небезпека, і допоможе людям ухвалювати виважені рішення.

Ми маємо змогу надати кожному мешканцю більш детальну картину ситуації. Не лише сирену та якесь повідомлення, а можливість наочно побачити, чи загроза наближається до Крабі чи Виру, Кохіли чи Рапли. На основі цієї інформації люди зможуть ухвалювати власні рішення. Це також допоможе значно зменшити рівень тривоги,

– сказав Херем.

За зразок під час проєктування взяли досвід України. Керівник Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив, що в Україні сповіщення видаються на рівні районів, а фахівці продовжують удосконалювати систему, щоб попереджати про траєкторію повітряних цілей навіть у межах менших територіальних одиниць.

Радник міністра оборони Маті Тікерпуу уточнив, що фінансування на створення програми передбачене, але кінцева ціна залежатиме від обраного розробника. Очікується, що рішення виявиться відносно недорогим, оскільки йдеться про створення простого програмного застосунку.

Крім того, на початку наступного року в Естонії має повноцінно запрацювати система екстрених стільникових сповіщень, яку зараз тестують.

До слова, в Україні уже відновлено роботу застосунку "Повітряна тривога". Щоб стежити за рухом російських цілей, потрібно пройти авторизацію через Дію.