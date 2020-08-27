Естонія заборонила в'їзд до країни осібам, які відповідальні та причетні до фальсифікації виборів президента Білорусі. Також заборона діє для людей, які причетні до порушень прав людини.

Постанову, представлену головою МЗС, уряд країни ухвалив на засіданні в четвер, 27 серпня 2020 року, повідомляє ERR.

Важливо Санкції повинні серйозно вдарити по команді Лукашенка, – білоруський політолог

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас пояснив, що народ Республіки Білорусь має право самостійно та вільно вибирати своє майбутнє. Люди хочуть демократичних змін, а єдина можливість це зробити – провести незалежні вибори. Однак цього зробити у країні не дозволили.

► Яка мета санкцій

Він пояснив, що Естонія, запровадивши санкції, хоче засудити фальсифікацію результатів виборів і насильство проти мирних демонстрантів. Для влади Естонії стало принциповим питання в'їзду на їх територію людей, які відповідальні за жорстокі події у Білорусі.

► Коли правила почнуть діяти

Відомо, що постанова естонського уряду набере чинності в загальному порядку. Пізніше створять список конкретних осіб, які підпадають під санкції. Цей список затвердить наказом міністр закордонних справ.

Варто зазначити, що санкції вводяться координовано з Латвією і Литвою. Європейський Союз теж готується до введення адресних санкцій.

До теми Литва включила до списку санкцій 118 осіб з Білорусі: Лукашенка також

Санкції щодо команди Лукашенка: коротко