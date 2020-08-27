Санкції повинні серйозно вдарити по команді Лукашенка, – білоруський політолог
Дуже важливо, аби проти білоруської влади запровадили санкції. Однак вони не повинні просто зачіпати особисто Олександра Лукашенка та його політичну кар'єру, а загалом вдарити по режиму та його команді.
Про це в ефірі 24 каналу розповів білоруський політолог Віталій Римашевський та додав, що дуже важливо, які саме санкції запровадять проти Білорусі.
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"Для влади небезпечні економічні санкції, якщо говорити про систему SWIFT, то такі санкції були б небезпечні для Росії – вона б одразу "поклали на лопатки" російську економіку", – заявив Римашевський.
Він зауважив, що дуже важливо для Білорусі, аби санкції ввели щодо чиновників та людей, які причетні до масового побиття, катування та не несуть кримінальної відповідальності за це.
Щодо таких людей санкції повинні бути. Білоруси тільки вітають це,
– сказав політолог.
Римашевський зазначив, що дуже важливим є другий пакет санкцій. Якщо його введуть, то він повинен бути дуже дієвим.
"Лукашенко повинен зрозуміти (що понесе відповідальність – 24 канал). Вони арештовують робочих і думають, що масовими репресіями подавлять білоруський народ і забезпечать собі комфортне існування. Цього не повинно бути. Сигнал має бути чіткий – якщо репресії продовжаться, то санкції будуть", – запевнив політолог.
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За його словами, санкції не повинні бути такими, що просто розлютять Лукашенка, особисті. Ці санкції повинні вдарити по його команді та режиму.
Якщо протести стихнуть, режим почне тиснути, – політолог
Як ствердив Римашевський, білоруси розуміють – якщо протести послабляться і люди припинуть виходити на площу, то режим почне тиснути. Він розповів, що член Координаційної ради, яку визнали некоституційною, Павло Латушко намагався пройти в офіс, однак його демонстративно перед входом не впускали люди в чорному. Вони були в масках та балаклавах.
"Його не впускали, ми навіть думали, що заарештують. Це така демонстрація сили, це залякування і психологічний тиск. Вони показують, що готові в будь-який момент арештувати та напасти на людей. Ми готові і до негативного розвитку сценарію. Влада вже неодноразово заявляла, що готова стріляти. Єдине, що їх зупиняє – люди все одно виходитимуть на площу на захист лідерів", – підсумував білоруський політолог Віталій Римашевський.
Протести у Білорусі: коротко
- 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними результатами ЦВК, перемогу здобув чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Цікавим є те, що результати незалежних екзит-полів показали перемогу опозиціонерки Світлани Тихановської. Саме це спровокувало протести в країні.
- Вони спалахнули у ніч на 10 серпня у Білорусі. Мирних мітингувальників ОМОНівці розганяли світлошумовими гранатами та ґумовими кулями.
- Влада Білорусі офіційно визнала, що під час протестів загинули 4 осіб, але опозиція назвала більші цифри. Сотні людей отримали поранення. Понад 7 тисяч протестувальників було затримано.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Цю раду вже визнали неконституційною.
- Затримували та стріляли навіть у журналістів. Зокрема, з'явилось відео, де видно, як силовик навмисне стріляє з вогнепальної зброї в журналістку "Нашої Ниви" Наталію Лубневську.