У Білорусі ОМОНівці не лише затримують протестувальників та жорстоко розганяють. Частину людей, які зібрались перед Червоним костелом, силовики взагалі загнали у храм та закрили там. Після цього оточили костел.

Таку інформацію в ефірі 24 каналу озвучив білоруський політолог Віталій Римашевський. Він запевнив, що події нагадували радянські часи.

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"Картинка була жахлива, коли ОМОН закрив двері костелу, у якому були люди. Це можна порівняти з подіями 1942 – 1943 років, коли людей закривали у церквах і потім підпалювали. Це було практично так само. На щастя, підпалів не було", – розповів Римашевський.

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Римашевський відзначив, що за останню добу, 26 липня 2020 року, при затриманнях ОМОН не діяв так, як раніше. Жорстокого силового розгону вже не застосовують.

"Жінок не затримували, переважно чоловіків і молодих хлопців. Затримували навіть людей, які були на зупинці. Частину людей відпустили, а частину затримали на кілька діб. Це саме відбувалось у регіональних містах. Жорсткого побиття, за нашою інформацією, не було", – зауважив білоруський політолог.

Довідка. Варто зазначити, що за останню добу у Білорусі затримали понад 30 протестувальників. Деяких відпустили, а частину відвезли у РУВС Радянського району Мінська та Жовтневого району. Серед затриманих є журналіст.

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