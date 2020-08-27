ОМОНівці закрили у костелі білоруських протестувальників та оточили: відео
У Білорусі ОМОНівці не лише затримують протестувальників та жорстоко розганяють. Частину людей, які зібрались перед Червоним костелом, силовики взагалі загнали у храм та закрили там. Після цього оточили костел.
Таку інформацію в ефірі 24 каналу озвучив білоруський політолог Віталій Римашевський. Він запевнив, що події нагадували радянські часи.
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"Картинка була жахлива, коли ОМОН закрив двері костелу, у якому були люди. Це можна порівняти з подіями 1942 – 1943 років, коли людей закривали у церквах і потім підпалювали. Це було практично так само. На щастя, підпалів не було", – розповів Римашевський.
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Як тривають протести у Білорусі
Римашевський відзначив, що за останню добу, 26 липня 2020 року, при затриманнях ОМОН не діяв так, як раніше. Жорстокого силового розгону вже не застосовують.
"Жінок не затримували, переважно чоловіків і молодих хлопців. Затримували навіть людей, які були на зупинці. Частину людей відпустили, а частину затримали на кілька діб. Це саме відбувалось у регіональних містах. Жорсткого побиття, за нашою інформацією, не було", – зауважив білоруський політолог.
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Протести у Білорусі: що відомо
- 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними результатами ЦВК, перемогу здобув чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Цікавим є те, що результати незалежних екзит-полів показали перемогу опозиціонерки Світлани Тихановської. Саме це спровокувало протести в країні.
- Вони спалахнули у ніч на 10 серпня у Білорусі. Мирних мітингувальників ОМОНівці розганяли світлошумовими гранатами та ґумовими кулями.
- Влада Білорусі офіційно визнала, що під час протестів загинули 4 осіб, але опозиція назвала більші цифри. Сотні людей отримали поранення. Понад 7 тисяч протестувальників було затримано.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Цю раду вже визнали неконституційною.
- Затримували та стріляли навіть у журналістів. Зокрема, з'явилось відео, де видно, як силовик навмисне стріляє з вогнепальної зброї в журналістку "Нашої Ниви" Наталію Лубневську.