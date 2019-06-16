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      Естонія виступила за продовження санкцій проти РФ за окупацію Криму

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      Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
      Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу / pohjarannik.ee

      Санкції були і є одним із найбільш ефективних способів впливу на грубе порушення міжнародного права. Саме тому економічні санкції проти Росії за окупацію Криму слід посилювати і продовжувати.

      Таку думку висловив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу напередодні засідання ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, запланованого на 17 червня. Про це повідомили "Балтійські новини".

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      Рада ЄС у Люксембурзі обговорюватиме підвищення ефективності зовнішньої політики та політики безпеки Євросоюзу. І на цій зустрічі європейських дипломатів Рейнсалу має намір наголосити, наскільки необхідною є тісна євроатлантична співпраця для безпеки Європи і солідарність у політиці щодо Росії.

      Після окупації Криму ЄС був одним із найбільших прихильників підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. А санкції були раніше і є зараз одним із найбільш ефективних засобів реагування на грубе порушення міжнародного права, 
      – сказав естонський міністр.

      І додав: "Ми повинні зараз дотримуватися єдиної лінії продовжувати їх доти, доки Росія не зробить конкретні кроки щодо виконання мінських домовленостей".

      Раніше посли ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму ще на рік – до 23 червня 2020 року. Відомо, що накопичені втрати від санкцій проти Кремля становлять до 5% ВВП РФ, а це приблизно 50 мільярдів доларів.

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      Теги: Новини України Новини політики Естонія Новини Росії Анексія Криму Санкції
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