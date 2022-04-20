В естонському Талліні з'явиться площа України

Міська комісія Талліна з топонімів запропонувала мерії створити в парку Лембіту площу України. Площа знаходитиметься біля Міністерста закордонних справ Естонії.

Початково для назви площі було запропоновано 3 варіанти, але експерти зійшлися на тому, що найкращим буде площа, названа на честь України.

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Про створення площі України в Таллінні повідомив віцемер міста Йоозеп Вімм. Він розповів, що парк, у якому розташовуватиметься площа – дуже символічне місце.

З кількох причин це символічне місце. Так майже всі будівлі у цьому секторі були знищені під час березневого бомбардування 1944 року. Поблизу звідси знаходиться Міністерство закордонних справ. З іншого боку розташована площа Ісландії, тому площа України та площа Ісландії разом утворили б такий завершений ансамбль,

– зазначив Вімм.

Щоб у Таллінні все ж з'явилася площа України, треба пройти певні бюрократичні процедури, зазначив віцемер. Офіційно площа має з'явитися в місті до літа 2022 року.

Після того, як новий топонім буде затверджено, Талліннський департамент довкілля та комунального господарства у співпраці з міськими профільними установами розпочне розробку цілісного просторового вирішення площі та парку Лембіту.

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