Один текст – п'ять країн: як Euromore запустив хвилю проросійських наративів у Європі

До санкцій ЄС у квітні 2026 року контент платформи Euromore вже активно поширювався мережею проросійських і ультраправих сайтів у Європі. Одні й ті самі матеріали швидко дублювалися у Франції, Іспанії, Німеччині, Чехії та Великій Британії.

Європа стала активним майданчиком для поширення російської пропаганди. Про це йдеться в розслідуванні Insight news.

Як прокремлівський контент Euromore, що підпадає під санкції, поширювався Європою?

До запровадження санкцій ЄС проти платформи Euromore у квітні 2026 року її контент уже мав стійку та розгалужену систему поширення в європейському інформаційному просторі.

Важливо! Euromore – це медіаплатформа, яку Європейський Союз ідентифікує як частину російської інформаційної інфраструктури та неофіційний ретранслятор прокремлівської пропаганди. Платформа поширює, переробляє та легітимізує російські наративи та дезінформацію, адаптуючи їх для європейської аудиторії.

Розслідування виявило, що матеріали платформи регулярно підхоплювали та тиражували проросійські, ультраправі та маргінальні медіаресурси щонайменше у п'яти країнах ЄС і Великій Британії, створюючи ефект широкої присутності без централізованої координації.

У Франції Euromore прямо згадувався як джерело в публікаціях кількох сайтів, які відтворювали інтерв'ю з відомими проросійськими коментаторами без суттєвої критичної перевірки. В Іспанії та Чехії ті самі інтерв'ю з американськими ексчиновниками та експертами були перекладені або переосмислені локальними ресурсами, що дозволило наративам швидко вийти за межі однієї мовної аудиторії.

За даними Insight news, найбільш масштабним прикладом стала Німеччина, де одна й та сама публікація була синхронно розміщена на щонайменше восьми різних доменах. Це створило ефект багаторазового підтвердження одного й того ж меседжу – типову ознаку інформаційного підсилення через мережу дублюючих платформ.

У Великій Британії матеріали Euromore використовувалися навіть у контексті фейкових новинних ресурсів, стилізованих під відомі медіа, що свідчить про більш агресивний рівень маніпуляції – від простого передруку до включення в повністю сфабриковані сюжети.

Що відомо про санкції проти Euromore?

У квітні 2026 року Рада ЄС запровадила санкції проти ще двох організацій, причетних до гібридних операцій Росії, зокрема до пропаганди й поширення дезінформації. Відомо, що саме тоді до списку потрапила платформа Euromore.

Велика Британія запровадила обмеження ще раніше. Це сталося у грудні 2025 року. Тоді, під санкційний пакет потрапило чимало прокремлівських осіб та ресурсів. Зокрема, структури: