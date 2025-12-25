"Поганий знак": лікарі Харківського шпиталю пояснили зменшення кількості поранених

У Харківському військовому шпиталі завжди дуже багато пацієнтів, навантаження дуже велике. Зараз кількість поранених трохи зменшилась. Однак це через те, що дуже складна евакуація.

Зокрема, нещодавно цивільний пацієнт, який місяць не міг евакуюватися з Куп'янська, дійшов до стабілізаційного пункту пішки з ампутованою стопою, замотаною у пакет. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко зауважила 24 Каналу, що чоловік отримав поранення, підірвавшись на міні-"пелюстці".

Історія цивільного з Куп'янська

Анестезіологиня Харківського військового шпиталю Олександра Неменша розповіла, що анестезіологи їздять на стабілізаційні пункти, де є хірургічні групи. Вона не може сказати, що дуже багато поранених.

Але ми інтерпретуємо це як поганий знак, тому що дуже ускладнена евакуація. Зараз часто є евакуації тиждень, два тижні. У нас є цивільний пацієнт, який місяць не міг евакуюватися з Куп'янська та дійшов пішки з ампутованою стопою, замотаною у пакет, до нашого стабпункту,

– поділилась вона.

Як зазначила Анна Черненко, 40-річного цивільного з Куп'янська не могли евакуювати. Він сам дійшов, а наші військові привезли його до стабілізаційного пункту. Він отримав поранення, підірвавшись на міні-"пелюстці". Він тікав від російського дрона.

Він евакуювався, вийшов з мамою. Саме вона йому дуже допомагала, лікувала. Турнікетів у них не було. Перев'язували, як могли. Лікувалися тими антибіотиками, які були. Йому дуже пощастило, що не було зараження,

– сказала кореспондентка.

Медики на стабпункті дуже кваліфіковані. Тому вони зробили максимум перед тим, як передати чоловіка далі на лікування.

Чому важливе донорство крові?

Начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун наголосив, що навантаження на госпіталь дуже велике. Завдання лікарів – це найважчі пацієнти. Вони надають безпосередню медичну допомогу при бойовій травмі.

Також у госпіталі майже усім колективом здають кров. Ця акція вчить систематичного донорства. Тобто коли людина розуміє, що кожні 2 місяці має сили та здоров'я долучитися до здачі крові, як це роблять медики.

Вони вже вдруге цілою командою від керівництва, хірургів, анестезіологів, водіїв, медсестер, санітарок, весь персонал, хто може, здає кров. Це покриває велику потребу. Бо до військового шпиталю везуть важких бійців. Тут і ампутації, і втрата крові після тривалих евакуацій,

– додала Анна Черненко.

Усі розуміють, наскільки це важливо, та закликають до систематичної здачі. Крім того, кров потрібна не тільки військовому шпиталю. При пораненні цивільних це і медзаклади міста, і стабілізаційні пункти.

