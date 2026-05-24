Тисячі мешканців Каліфорнії отримали наказ евакуюватися через загрозу хімічного вибуху

Близько 50 000 людей в окрузі Оріндж отримали наказ евакуюватися. Пожежники та рятувальники намагаються охолодити величезний резервуар з токсичними хімікатами, що може вибухнути у будь-який момент.

Про це повідомили в CNN.

Дивіться також У Німеччині 30 тисяч людей евакуювали через нерозірвану бомбу

Що відомо про ситуацію в Каліфорнії?

Інцидент стався на заводі GKN Aerospace у Гарден-Гроув, який спеціалізується на виробництві та випробуванні вікон та ліхтарів для авіації.

На заводі стоїть резервуар з метилметакрилатом, який постійно почав нагріватися (щогодини +1 градус за Фаренгейтом). У разі вибуху складу речовина може спричинити проблеми з диханням та подразнення шкіри та очей.

Бак почав перегріватися ще 21 травня. Тоді спрацював запобіжний клапан та мало б початися охолодження, проте були "засмічені", і температура всередині продовжувала зростати, досягнувши 90 градусів за Фаренгейтом.

Наразі рятувально-пожежні служби намагаються зробити хімікат твердим, а такий процес порівнюють із замерзанням кубика льоду.

Може статися кілька речей. Резервуар може тріснути і почати виливатися всі ці 7000 галонів хімікату, або ж може статися катастрофічний вибух,

– заявив капітан пожежної служби Стів Консьялді.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан в окрузі Оріндж, заявивши, що безпека його мешканців є головним пріоритетом.

Також у заяві компанія вибачилася перед мешканцями та наголосила, що усі працюють над забезпеченням безпеки громадян та навколишнього середовища.

У США не вперше трапляються випадки витоку хімікатів

В американському штаті Джорджія у 2021 році стався масштабний витік рідкого азоту на заводі харчового упакування Foundation Food Group.

У лікарню тоді потрапили 12 осіб. Стан трьох з них був критичний, а серед потерпілих також були четверо пожежників. На жаль, деякі працівники заводу загинули, серед них – менеджери. Більше ніж 130 співробітників підприємства евакуювали шкільними автобусами.

Також у 2026 році вчені з MIT виявили, що витоки промислових хімікатів затримують відновлення озонового шару, зокрема через винятки у Монреальському протоколі. Реальний рівень витоків озоноруйнівних речовин може досягати 3,6%, що може затримати відновлення озонового шару до 2073 року, якщо не вжити заходів.