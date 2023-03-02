Евакуацію машин, які паркують у неналежних місцях, підтримують майже 80% киян, – соцопитування

Переважна більшість киян вважають правильним, що міські служби Києва евакуюють неправильно припарковані авто.

Про це свідчить дослідження, проведене групою "Рейтинг".

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Майже 80% киян схвально ставляться до евакуації авто, запаркованих в неналежному місці. Серед тих, хто має автомобіль, понад 70% підтримують евакуацію неправильно запаркованих авто,

– йдеться у повідомленні "Рейтингу".

Зокрема, відповідаючи на запитання "Як ви ставитесь до евакуації авто, припаркованих в неналежному місці", 63% респондентів відповіли, що "цілком підтримують", ще 14%, що "скоріше підтримують".

Найбільше підтримують евакуацію автівок, які запарковані у неналежних місцях, молоді люди віком від 18 до 35 років (80%). Серед респондентів віком від 35 до 50 років таких 79%, старше 50 – 72%.

Серед тих, хто має машину, ідею евакуації за неправильне паркування підтримують 72% киян, хто не має автівки – 80%.

Дослідження "Настрої киян та переселенців" проводилося групою "Рейтинг" з 16 по 27 лютого методом face-to-face. Було опитано 800 киян від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 3,5%.



Евакуацію машин, які паркують у неналежних місцях, підтримують майже 80% киян / Інфографіка "Рейтинг"

Також повідомлялося, що, згідно з опитуванням "Рейтингу", майже 70% киян задоволені діяльністю мера столиці Віталія Кличка. А роботу громадського транспорту схвально оцінюють понад 80% киян.