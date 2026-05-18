У Німеччині 30 тисяч людей евакуювали через нерозірвану бомбу

У німецькому місті Пфорцгайм під час будівельних робіт виявили нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Через це почалася евакуація близько 30 тисяч мешканців.

У поліції зазначили, що 1,8-тонну бомбу планують знешкодити 17 травня. Про це повідомили в DPA.

Що відомо про знайдену бомбу та евакуацію?

Німецька поліція повідомила, що у місті Пфорцгайм було знайдену нерозірвану бомбу HC-4000.

Міська влада зазначила, що знайдений боєприпас не становив безпосередньої небезпеки для населення, але згодом було евакуйовано близько 30 тисяч осіб.

У місті створили заборонену зону радіусом 1,5 кілометра, поки сапери, поліція та інші служби готуються до знешкодження бомби, яка за інформацією фахівців містить 1,35 тонни вибухової речовини.

Правоохоронці наголосили, що через безпекові заходи у місті почалися проблеми із затримкою громадського транспорту.

У Британії 1 травня також виявили бомбу часів Другої світової війни

Раніше у Плімуті, Британія, на будівельному майданчику виявили німецьку авіабомбу часів Другої світової війни, через що евакуювали мешканців 1 200 будинків.

Фахівці планують знищити снаряд 1 травня, встановивши 400-метрову зону безпеки, а територію навколо бомби засипали піском для зменшення наслідків можливого вибуху.

Поліція та представники Королівського флоту також попередили, що повертатися до зони обмеження заборонено до повного завершення спецробіт.