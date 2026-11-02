Навіть не звірили час прибуття автобусів: як пропаганда Росії прокололась на брехні щодо Олешок

Російські пропагандисти поспішили запустити черговий зухвалий фейк про евакуацію з тимчасово окупованих Олешок, але самі себе загнали в глухий кут. Намагаючись перекрити новину про те, що містяни масово обрали повернення в Україну, ворожі ресурси вигадали історію про затримання чоловіків представниками ТЦК.

Утім, сфабрикована дезінформація розсипалася через одну просту деталь, яку автори просто не врахували. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст і блогер Майкл Накі, зазначивши, що російській стороні потрібно було будь-якою ціною перекрити інформаційний провал через масовий вибір жителів окупованого міста виїхати саме в Україну.

Як прокололися російські пропагандисти

Не встигли автобуси з місцевими жителями залишити населений пункт, як ворожі ресурси миттєво почали поширювати брехню про те, що чоловіків нібито одразу мобілізували представники ТЦК. Зокрема, один російський блогер опублікував на аудиторію у пів мільйона підписників приписку, де зловтішався щодо евакуйованих громадян.

Проблема в тому, що він написав це вчора о 9:30 ранку за Москвою. На той момент усі евакуйовані з Олешок перебували в Гомелі, тобто в Білорусі. Хто їх там мобілізував? Особисто Лукашенко? Тобто ця пропаганда прямо для зовсім недалеких,

– наголосив журналіст.

Він зауважив, що пропагандисти намагалися виправдати власні поразки, попри тривалі розповіді про те, нібито саме Україна "морила місто голодом". Водночас саме окупанти тероризували цивільних і забирали гуманітарні вантажі, які скидали з дронів українські сили.

Майкл Накі переконаний, що після пережитих воєнних злочинів російської армії вивезені люди мають власні рахунки з агресором. Він додав, що в людей є природне прагнення зупинити ворожу армію, аби інші міста та селища не проходили крізь жахіття, що випали на долю жителів Олешок.

Накі викрив російську пропаганду: дивіться відео