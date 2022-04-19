Евакуація поранених: в Україні вперше використали "летючий шпиталь" військових Німеччини

МОЗ України разом з Єврокомісією відправляють українців, які постраждали внаслідок агресії Росії, на лікування за кордон за допомогою "летючого шпиталю" з Німеччини.

Під час польоту пацієнтів доглядають 25 лікарів та медичних сестер. Таку інформацію повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

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Сьогодні, 19 квітня, МОЗ повідомило, що евакуювати будуть як дорослих, так і дітей з важкими пораненнями, опіками та іншими захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо.

Евакуація поранених українців за кордон / фото МОЗ України

Для евакуації за маршрутом "Львів – Жешув – Кельн" вперше був задіяний "летючий шпиталь", який є спеціальним медичним авіарейсом Luftwaffe Збройних сил Німеччини,

– розповіли в МОЗ України.

За даними міністерства, на борту шпиталю є шість модулів інтенсивної терапії до 38 місць для людей із менш серйозними травмами або 56 місць для поранених. Також зазначається, що борт оснащено системами штучної вентиляції легень, контролю функцій кровообігу і проведення інфузій, портативним ультразвуковим апаратом.

25 лікарів та медичних сестер на борту / фото МОЗ України

Серед медичного складу на борту присутні 25 лікарів та медичних сестер, які під час польоту доглядатимуть пацієнтів.

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