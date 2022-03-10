Евакуація з Волновахи: за кілька днів – майже 4 тисячі врятованих людей

На Донеччині з 2 березня рятувальники евакуйовують мирне населення з Волновахи та прилеглих сіл. За цей час вони допомогли вже 3972 людям.

На жаль, окупанти не припиняють обстріли та зривають домовленості про "зелені коридори", тож мешканці не можуть самостійно покинути зруйновані населені пункти.

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Однак спільними зусиллями рятувальників, волонтерів, військових, поліцейських та представників місцевої влади вдалося евакуювати до Покровська 143 жителів Волновахи та Старомлинівки.

Усіх людей нагодувати, обігріли та забезпечили необхідним. Фахівці надали їм також психологічну допомогу, адже ці люди пройшли багато пекельних випробувань.

Рятувальники допомагають евакуювати людей на Донеччині / Фото ДСНС

За даними ДСНС, більшість евакуйованих людей виїхали до Дніпра рейсом від Укрзалізниці.

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