Евакуація українців: відсутність масок та натовп в аеропорту – відео

Через пандемію коронавірусу у світі українців продовжують евакуйовувати з різних країн. Однак правил безпеки дотримуються не завжди. Зокрема, 22 березня в аеропорту Борисполя українці проходили тести на наявність інфекції та митні служби в одній тісній черзі.

Про те, як дотримуються заходів безпеки при евакуації, свідчать відеоролики, розміщені у мережі.

Зверніть увагу Поліція перевірятиме ізоляцію українців, які повернулись з-за кордону

Українці прилетіли в аеропорт Борисполя 22 березня. Вони проходили митний контроль та тести на виявлення коронавірусу, зібравшись у тісний натовп.

Крім критичної кількості людей в одному приміщенні, на відео помітно, що не всі люди мають захисні маски.

Натовп в аеропорту Борисполя: дивіться відео

До слова, 22 березня в аеропорт "Бориспіль" прилітали рейси з Єгипту, Португалії, Бельгії, Грузії, Естонії, Болгарії, Польщі, Угорщини та інших країн.

Скільки українців повернулись з-за кордону?За даними МЗС України, за сприяння дипломатичних установ 59 тисяч 494 українців повернулися після закриття кордонів через спалах коронавірусу. Однак багато українців залишились на карантині в різних країнах світу. Зокрема, у Польщі перебуває 101 громадянин, у Бразилії – 16, у Німеччині – 7.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом . З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.

. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення . Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.

. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту. На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади , ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки. Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.



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