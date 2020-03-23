12:06
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Евакуація українців: відсутність масок та натовп в аеропорту – відео

      - Читать новость на русском
      Як проходить евакуація українців / apostrophe.ua

      Через пандемію коронавірусу у світі українців продовжують евакуйовувати з різних країн. Однак правил безпеки дотримуються не завжди. Зокрема, 22 березня в аеропорту Борисполя українці проходили тести на наявність інфекції та митні служби в одній тісній черзі.

      Про те, як дотримуються заходів безпеки при евакуації, свідчать відеоролики, розміщені у мережі.

      Зверніть увагу Поліція перевірятиме ізоляцію українців, які повернулись з-за кордону

      Українці прилетіли в аеропорт Борисполя 22 березня. Вони проходили митний контроль та тести на виявлення коронавірусу, зібравшись у тісний натовп.

      Крім критичної кількості людей в одному приміщенні, на відео помітно, що не всі люди мають захисні маски.

      Натовп в аеропорту Борисполя: дивіться відео

      До слова, 22 березня в аеропорт "Бориспіль" прилітали рейси з Єгипту, Португалії, Бельгії, Грузії, Естонії, Болгарії, Польщі, Угорщини та інших країн.

      Скільки українців повернулись з-за кордону?За даними МЗС України, за сприяння дипломатичних установ 59 тисяч 494 українців повернулися після закриття кордонів через спалах коронавірусу. Однак багато українців залишились на карантині в різних країнах світу. Зокрема, у Польщі перебуває 101 громадянин, у Бразилії – 16, у Німеччині – 7.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.
      • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
      • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.
      • Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

      карантин
      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

      Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Києва авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Зе, По і COVID-19, або Пандемія спізнилася на рік
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 10:54 Росія спростила надання громадянства українцям: що це означає
      Інна Жолобович
      18 березня , 12:23 У Європі бум онлайн-покеру через коронавірус
      сьогодні , 08:55 Економіка та транспорт не зупинились: як Гонконг бореться з коронавірусом
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 07:02 Путін визнав українців носіями російської мови: які можуть бути наслідки
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук