ExxonMobil оголосила про вихід із нафтогазового проєкту "Сахалін-1"

На тлі нападу Росії в Україну ExxonMobil припинять свою діяльність в Росії. Також компанія розробляє кроки для виходу з підприємства "Сахалін-1".

У ExxonMobil наголосили, що підтримують наш народ, який прагне захистити свою свободу та майбутнє.

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ExxonMobil не інвестуватиме в Росію

Компанія вже почала відкликати американських фахівців, які працюють у Росії. Мовиться про тих працівників, які працюють на острові Сахалін.

"Ми висловлюємо жаль щодо військових дій Росії, які порушують територіальну цілісність України та ставлять під загрозу її народ.

Ми глибоко засмучені втратою невинних життів і ухвалюємо рішучу міжнародну відповідь. Ми повністю виконуємо всі санкції", – мовиться в повідомленні.

Представники компанії повідомили, що надалі не інвестуватимуть у нові розробки в Росії.

ExxonMobil та Росія: що відомо

У 2021 році понад тисячу осіб компанії працювали в Росії. Офіси ExxonMobil поки розташовані у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Оператором "Сахалін-1" компанія є із 1995 року, частка у проєкті – 30%.

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