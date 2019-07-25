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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Ейфорія закінчилася, треба працювати, – кандидат від "Слуги народу" про зустріч зі Зеленським

      Актуальне інтерв'ю 788 Читать новость на русском

      Про зустріч кандидатів в нардепи з президентом Зеленським, а також боротьбу з корупцією – в прямому ефірі 24 каналу розповів 82 номер в списку партії "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький.

      Про зустріч з президентом Зеленським

      Зазначимо, що 25 липня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з майбутніми народними депутатами від партії "Слуга народу". Вони обговорили загальні речі та знайомились. Гарант закликав новообраних політиків працювати чесно та сприяти розвитку України.

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      – Це була відверта розмова. Думаю, про це можна говорити відкрито, основний лейтмотив: не дай Бог когось зловлять на хабарі, будуть садити. Це нам дуже яскраво та прямолінійно пояснили.

      Меседж простий. Нам дали великий мандат довіри. Ейфорія закінчилася, треба працювати. Президент висловив свою особисту неприязнь до будь-яких хабарів. Акцент був саме на антикорупції.

      – Адже зараз в нас всередині команді панує досить така хороша атмосфера. Ми настроєні не те, що на правильні реформи, а на дуже швидкі правильні реформи. Дух в нас дійсно патріотичний.

      парламентські вибори 2019
      Скільки місць отримають партій у новій Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

      – В нас є внутрішній чат спікерів. Ми після виборів там цитували по одному реченню з вірша "Люблю Україну". Цей настрій зберігається, він щирий. 

      – Зараз є розуміння того, що певні політсили програли. Програв клан опозиційного блоку одного й другого. При тому, що в них є величезні фінансові ресурси. Звичайно, що першою їх реакцією будуть старання якось розхитати чинну команду президента.

      Про меморандум кандидатів в нардепи та комунікацію в партії

      – Меморандум був публічним. Кожен з нас виклав його у себе на Facebook-сторінці. Він зводиться до абсолютно нормальних речей. На жаль, політики довели їх до такого рівня, що під ними ще треба підписуватися.

      – Насправді, там речі, які й так зрозумілі: ходити, виконувати свою роботу, голосувати тільки особисто й працювати тільки на благо Україну.Всі дискусії внутрішні. Все вирішуємо всередині. Кожен має право на власну думку. Але якщо вже вирішили в процесі дискусій, то йдемо разом.

      Про боротьбу з корупцією

      – Для того, щоб побороти корупцію, потрібно дві речі. Перше – це невідворотність покарання. Але я все-таки в своїй діяльності фокусуюсь на тому, щоб ліквідовувати підстави для неї.

      Мар'ян Заблоцький
      82 номер в списку партії "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький

      – Те, що я планую найближчим часом – точно хочу позбавитись монополії Держгеокадастру на управління державними землями. Впевнений, як тільки ми це децентралізовуємо й передамо на місця, в нас просто зникне вертикально інтегрована корупція.

      Тому що фізично неможливо одному "смотрящому" бути за 9,5 тисяч сільських рад. Точно потрібно ліквідувати монополію "Укрспирту" і ще ряд заходів.

      – Лібералізація економіки, зокрема переведення в онлайн 1600 різних видів дозвільних документів та адмінпослуг, дуже важливе. Пам'ятаю, ми побороли корупцію на ринку зерна, скасувавши сертифікат якості зерна. Це не лише спрощення, а й деколи ліквідація.

      Більше – дивіться у програмі.

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Слуга народу Корупція
      Джерело: 24 канал
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