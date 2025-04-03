У НАТО заявили про підготовку до передачі додаткових F-16 Україні

Незабаром Україна отримає від партнерів додаткові винищувачі F-16, які активно використовують українські льотчики. Наразі їх готують до надання Києву.

Відповідну заяву зробив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил. Про це пише 24 Канал з посиланням на C-SPAN.

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Каволі анонсував надання F-16

Генерал констатував, що кілька вищезгаданих винищувачів уже перебувають на озброєнні України, їх раніше надали Києву партнери. Крім того, кілька українських пілотів були підготовлені до управління F-16. Наразі до розгортання готують ще більше винищувачів.

Є більше F-16, підготовлених до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку. Я можу назвати вам цифри на закритому засіданні. Літаки активні й літають щодня. Вони відбили велику кількість загроз від крилатих ракет і здійснили дуже багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході,

– заявив Крістофер Каволі.

Водночас, за його словами, жоден із F-16 не був зі Сполучених Штатів. Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі повідомив, що здебільшого винищувачі були надані з північноєвропейських країн, серед яких насамперед опинилися Нідерланди та Данія.

Нагадаємо, у березні до України прибула партія такого типу винищувачів, про це повідомляв президент Володимир Зеленський.