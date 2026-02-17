Пілоти-ветерани F-16 із США долучились до відбитття повітряних атак над Україною
- В Україні створена міжнародна ескадрилья винищувачів F-16 з українських, американських та нідерландських пілотів.
- Для експлуатації F-16 потрібні спеціалісти, тому залучення іноземних пілотів є важливим кроком.
ЗМІ повідомили, що в Україні створили міжнародну ескадрилью винищувачів F-16 з українських, американських та нідерландських пілотів. Це складна авіаційна техніка.
Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко зауважив 24 Каналу, що для застосування F-16 потрібні фахівці. Тому це принципово важливо.
Чому це важливо?
Ігор Романенко розповів, що тема ескадрильї F-16 з американських пілотів обговорювалася ще за каденції Джо Байдена. Це питання відклали. Однак дуже важливо, що цю ініціативу реалізували.
Це складна авіаційна техніка. Для її застосування потрібні спеціалісти. Не тільки пілоти, а підготовлені наземні фахівці, інженерний, технічний склад і так далі. На це витрачається час – це для нас стратегічний критерій у цій війні, у реалізації будь-чого, особливо позитивного, що додає потенціал Силам оборони України,
– підкреслив він.
Для підготовки пілота до роботи з F-16 потрібно вилучати його із процесу ведення бойових дій в Україні та відправляти на навчання за кордоном на місяці. Тому іноземні фахівці дуже потрібні. Робота у цьому напрямку просувається.
Зверніть увагу! Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував матеріал Intelligence Online про те, що Україна створила ескадрилью F-16, до якої увійшли американські та нідерландські пілоти. Він підкреслив, що це видання має сумнівну репутацію та спеціалізується на "зливах" від розвідспільнот, а тому може ставати майданчиком для ІПСО різних спецслужб, зокрема, російських. За його словами, Україна співпрацює із союзниками у межах авіаційної коаліції, проте бойові польоти виконують українські льотчики.
Міжнародна ескадрилья F-16: що відомо?
Видання Intelligence Online написало, що в Україні створили міжнародну ескадрилью винищувачів F-16. До неї увійшли українські, американські та нідерландські пілоти. За інформацією журналістів, її сформували останніми тижнями в умовах суворої секретності для управління новими F-16. Такий підрозділ має грати головну роль для захисту неба над Київською областю.
До складу увійшли американські пілоти, які мають бойовий досвід в Афганістані. Зокрема, один з них нещодавно брав участь в операціях на Близькому Сході, а згодом долучився до захисту України. З боку Нідерландів залучені пілоти, які проходили навчання в елітних європейських школах повітряного бою, які спеціалізуються на сучасних тактиках перехоплення і високотехнологічній війні в повітрі.
Зазначається, що західні ветерани підписали тимчасові контракти, які передбачають ротації на 6 місяців (з можливим продовженням). Вони не мають офіційних звань в українській структурі.