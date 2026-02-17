Пілоти-ветерани F-16 із США долучились до відбитття повітряних атак над Україною

ЗМІ повідомили, що в Україні створили міжнародну ескадрилью винищувачів F-16 з українських, американських та нідерландських пілотів. Це складна авіаційна техніка.

Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко зауважив 24 Каналу, що для застосування F-16 потрібні фахівці. Тому це принципово важливо.

Чому це важливо?

Ігор Романенко розповів, що тема ескадрильї F-16 з американських пілотів обговорювалася ще за каденції Джо Байдена. Це питання відклали. Однак дуже важливо, що цю ініціативу реалізували.

Це складна авіаційна техніка. Для її застосування потрібні спеціалісти. Не тільки пілоти, а підготовлені наземні фахівці, інженерний, технічний склад і так далі. На це витрачається час – це для нас стратегічний критерій у цій війні, у реалізації будь-чого, особливо позитивного, що додає потенціал Силам оборони України,

– підкреслив він.

Для підготовки пілота до роботи з F-16 потрібно вилучати його із процесу ведення бойових дій в Україні та відправляти на навчання за кордоном на місяці. Тому іноземні фахівці дуже потрібні. Робота у цьому напрямку просувається.

Зверніть увагу! Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував матеріал Intelligence Online про те, що Україна створила ескадрилью F-16, до якої увійшли американські та нідерландські пілоти. Він підкреслив, що це видання має сумнівну репутацію та спеціалізується на "зливах" від розвідспільнот, а тому може ставати майданчиком для ІПСО різних спецслужб, зокрема, російських. За його словами, Україна співпрацює із союзниками у межах авіаційної коаліції, проте бойові польоти виконують українські льотчики.

Міжнародна ескадрилья F-16: що відомо?