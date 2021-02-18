"Скопіюй цей текст і пошир": як українці шкодять собі через Facebook-флешмоби

Тести чи флешмоби не з'являються просто так. Їх хтось запускає і в цьому є ціль.

Як убезпечити себе та свої дані у Facebook?

Дочитайте цей текст до кінця. Будь ласка. Ви ж пости з флешмобу дочитуєте і зранку в мене їх вже купа в стрічці.

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Ще раз нагадаю:

якщо ви бачите одинаковий текст "флешмобу", який (за його умовами) копіюється – це загроза . Тобто хтось його вигадав для того, щоб легше зібрати дані про всіх, хто в ньому прийме участь і тих, хто щось напише в коментарих.

. Тобто хтось його вигадав для того, щоб легше зібрати дані про всіх, хто в ньому прийме участь і тих, хто щось напише в коментарих. якщо всі щось роблять – зупиніться і подумайте чи це ок. А лише потім зробіть те ж саме. Тести чи флешмоби не з'являються просто так. Їх хтось запускає і в цьому є ціль. Якщо ви її не бачите, вона все одно є. І точно вона не на вашу користь.

І так, це все стосується флешмобів "дочитай до кінця", "опублікуй фото сина" і так далі.

Це робить не Facebook, а ті хто на ньому паразитує. Ті кому Facebook не віддає достатньо даних для маніпуляцій вами. От вони їх і збирають.

Що робити, коли ви бачите такий пост в стрічці?

По-перше, ніяк з цим дописом не взаємодіяти. Ніяк – це не ставити злий смайл, не писати коментар "людоньки, що ви робите!", не робити шер, не публікувати текст ради сміху. Всі ці дії збільшують охоплення публікації і її бачать ті, хто може не розуміти її шкоди. Ну і далі ви бачите "скопіюйте текст, дочитай до кінця, опублікуй фото, etc" уже у них на сторінці.

Ось як це роблять деякі користувачі фейсбуку. Не копіюйте такі пости / Скрін з фейсбуку Оксани Мороз

По-друге, якщо у вас є сили та бажання, пояснити людині, яка опублікувала цей пост, що його потрібно видалити (так, це чи не єдиний спосіб хоч частково нівелювати вже зроблене) – напишіть їй в особисті повідомлення чи проінформувати поза Facebook.

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По-третє, коли ви будете писати, пояснювати, не ображайте, не оцінюйте. Просто дайте інформацію. Повідомлення може бути на кшталт: "Ви опублікували пост "скопіюйте текст, дочитай до кінця, опублікуй фото" на тему ____ (активації алгоритму ФБ, захисту даних etc). Є думка, що таким способом збирають наші дані та використовують для маніпуляцій. Ось посилання на ці твердження експертів ___". І далі посилання на це текст чи відео.