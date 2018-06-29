Facebook протестував лазерну гармату, яка вміє "стріляти" інтернетом

Корпорація Facebook провела успішні випробування лазерної гармати, яка може поширювати бездротовий інтернет в небі над Каліфорнією.

Про це повідомляє Business Insider.

Цю лазерну гармату встановили на борту невеликого літака Cessna. Для експерименту задіяли два компоненти: лазерний комунікаційний термінал повітряного базування, який встановили на літаку та наземна оптична станція, яка з'єднувалася з лазером з землі.

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Таким чином Facebook зміг досягти встановлення швидкісного інтернету між літаком і наземною станцією за 9 кілометрів від нього. Швидкість передачі даних по такому з'єднанню досягла 10 гігабіт.

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