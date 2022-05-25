Фактична анексія почалась: окупанти в Маріуполі почали роздавати російські паспорти

У тимчасово окупованому Маріуполі бойовики цинічно розпочали давати українцям російські паспорти. Раніше повідомлялось, що на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини також будуть роздавати російські "книжечки".

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти розпочали процес надання російських паспортів для маріупольців.

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За організацією злочинної зміни громадянства стоїть квазіреспубліка "ДНР", яка і дала старт для отримання паспорта країни-агресорки.

Топновина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повної, якщо не додати що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої "ДНР". Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась, – написав Андрющенко на своєму телеграм-каналі.

Російські паспорти на тимчасово окупованих територіях – що відомо

Російські загарбники хочуть роздавати свої паспорти мешканцям тимчасово окупованої частини Херсонської та Запорізької областей. Відповідний указ вже підписав очільник Кремля Володимир Путін. Про це повідомляють одразу низка телеграм-каналів.

У мережі вже оприлюднили фото указу. У ньому пропонується замінити слова про права надання російського паспорта за спрощеною процедурою не лише мешканцям квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР", але й людям, які живуть на території Запорізької та Херсонської областей.

Мовиться, очевидно, про окремі населені пункти, які перебувають під тимчасовою окупацією росіян. Указ датований 25 травня і набуває чинності від моменту його підписання.

Раніше стало відомо, що російська окупаційна влада здійснює паспортизацію за прискореною процедурою жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

За словами омбудсменки Ганни Маляр, таким чином загарбники намагаються встановити повний контроль над цими регіонами.

Омбудсменка Людмила Денісова додала, що Росія своїми діями порушує Женевську конвенцію щодо захисту цивільного населення під час війни. Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії до України врахувати ці факти.

Окупанти глушать зв'язок та вводять рублі

Російські загарбники продовжують порушувати права громадян на території тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області. Вони активно створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи. Проблеми зі зв'язком почали фіксувати у Бердянську. За повідомленням місцевих, росіяни глушать зв'язок практично по всій окупованій території. Також є проблеми з інтернетом.

У Мелітополі, згідно із повідомленнями місцевих, ворог відключив стільниковий зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки росіян.

Окупаційні адміністрації на загарбаних ними територіях намагаються запровадити "рублеву" зону. У кількох окупованих містах і селищах Запорізької області росіяни через своїх колаборантів обіцяють давати пенсії та соціальні виплати в рублях. Про перехід на рублі заявив і псевдомер Бердянська Сауленко.

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