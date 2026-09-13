Підробка за 1200 доларів: в Україні викрили масштабне виробництво фальсифікату для схуднення

В Україні викрили масштабне підпільне виробництво фальсифікованих препаратів для схуднення. Зловмисники збували підробку по всій країні під виглядом ефективного засобу для швидкого зниження ваги.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Які подробиці розслідування?

Правоохоронці оголосили про підозру 27 учасникам злочинної схеми, які виготовляли та збували фальсифікований засіб "Biopatid". Нелегальний бізнес налагодили у підпільній лабораторії, а сировину сумнівної якості завозили з Китаю під виглядом харчових добавок.

Загалом силовики вже провели понад 250 обшуків у багатьох регіонах України.

Схема на мільйони доларів та залучення відомих блогерів

Організатор нелегального фармацевтичного бізнесу створив підпільну лабораторію для випуску аналога популярного засобу для схуднення. Головну діючу речовину – тирзепатид невідомого походження – завозили з Китаю, а митний брокер оформлював її як звичайну харчову добавку для обходу перевірок.

Розслідування у справі підробки ліків: дивіться відео ОГП

Готовий препарат розповсюджували через спеціальний сайт, соцмережі, а також пропонували косметологічним кабінетам, клінікам та медичним працівникам. До реклами активно залучали блогерів, акторів та інших публічних осіб.

Окрему роль відігравала власниця відомої київської клініки, яка популяризувала небезпечну підробку серед колег і на профільних навчаннях. При цьому доставка товару замовникам здійснювалася без дотримання необхідного температурного режиму.

Викриття схеми підробки препарату для схуднення: дивіться фото доказів

Собівартість матеріалів для виготовлення однієї упаковки становила близько 17 доларів США, а продавали фальсифікат за ціною до 1200 доларів. За попередніми оцінками слідства, з початку року зловмисники виробили продукції на суму понад 5 мільйонів доларів США.

Під час масштабних обшуків у 13 областях України правоохоронці вилучили обладнання лабораторії, готові ліки, пакувальні матеріали, комп'ютерну техніку, дороговартісні автомобілі та майже 15 мільйонів гривень у різній валюті.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше СБУ проводила масові обшуки по всій Україні через схему фальсифікації ліків.