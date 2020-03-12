Неймовірні прикраси для жінок: як сім'я Козій зробила хобі успішною справою життя

Сім'я Козій зі Львова вже понад 20 років займається власною справою – виготовляє неймовірно красиві прикраси ручної роботи. Вироби вони створюють у техніці гарячої емалі на міді.

Як сім'ї вдалося зробити хобі справою життя та створити з цього прибутковий бізнес – розповіла Роксоляна та Ярина Козій ексклюзивно для "Сім'ї 24".

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З чого все почалося

У 1991 році після поїздки до Канади сім'я познайомилася з українським художником у діаспорі Омеляном Теліжиним, який на той час працював в ділянці церковної архітектури і монументального інтер'єру. Саме він і дав митцям майстер-клас та перші уроки в техніці гарячої емалі на міді.

"Повернувшись до Львова, ми почали експериментувати, вивчати цю техніку з книг, відвідували майстер-клас Олександра Бородая", – зазначила Роксоляна.

За її словами, емаль дістати в ті часи було складно, привозили навіть з Європи. "Починали ми з техніки ямкової емалі – виготовляли рельєфні нагрудні іконки і медальйони з українським орнаментом, виямки в них заповнювали емаллю. це найдавніша техніка гарячої емалі. Нею виготовлені золоті княжі прикраси Київської Русі", – каже майстриня.

Згодом сім'я перейшла до техніки живописної емалі. Спочатку виготовляли станкові твори (картини: натюрморти, ню, пейзажі, абстракцію), пізніше перейшли до виготовлення прикрас. В цій техніці команда щоразу досягає цікавих результатів через постійні експерименти.

Хто з членів родини займається цим бізнесом

"В нашій родині сімейною справою займаються всі: батько – Григорій Козій, мама – Роксоляна, старша сестра Марія, молодша – Данька і я", – зізнається Ярина.

Дівчина запевнила, що залучення до бізнесу відбувається якось дуже природньо, само собою. Старша сестра долучилася до процесу виготовлення прикрас з 8 років.

Батьки запропонували їй спробувати щось таке зробити, радше, як цікаву іграшку в сім’ї художників. Пізніше, як вона вже підросла, то це стало її повноцінно цікавити – і як заробіток, зокрема. Так, вона увійшла в бізнес, змінивши напрямок із картин до прикрас. Я ж спочатку просто бавилася, а потім зрозуміла, що все-таки сімейний бізнес – це дуже цікава справа, яку не хочеться залишати,

– відповіла Ярина.

Цікаво, що кожен з членів родини має власний стиль: Роксоляна (мама) – строгий, чорно-білий, Ярина – тяжіє до геометричних візерунків, а Марія любить яскраві квіткові принти. Вони знають увесь процес від початку і до кінця та обов'язки інших. Я знаю всі обов'язки свого батька, мами, сестри і мої, тому легше знаходити підхід і контролювати процес виконання.



Cім'я Козів/ Фото 2014 року з фейсбук-сторінки "Емалі Козів"

За словами дівчини, сімейна справа – це краще розуміння одне одного, особливо в художньому стилі. "Коли бізнес є сімейним, родинним – це як приватна цінність чи скарб, і ви в жодному разі не будете працювати абияк. Мені здається, що це приносить величезне задоволення і віддачу", – підсумувала Ярина.

Хто купує прикраси сім'ї Козій

Прикрасами сім'я займається вже давно. З часом до праці Роксоляни з чоловіком долучились доньки. Дівчата внесли в дизайн багато нового, інший сучасний підхід, а в техніці емалі здобули нових цікавих ефектів.

Часто сім'я бачить свої прикраси на жінках у Львові, Києві та інших містах України і не тільки. Француженки, італійки, грузинки, полячки, а також жінки з Америки, Канади, Швеції, Німеччини, Австралії, Чехії та інші з задоволенням замовляють ручні вироби.

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За прикрасами до сім'ї Козій звертаються і відомі люди, також часто купують прикраси на подарунки.

Де сім'я шукає натхнення? За словами майстрів, всюди – у природі, квітах, мистецтві, подорожах та навіть в своїх сім'ї. А найбільше в жінках і дівчатах, які замовляють в них прикраси. "Найкраща праця в житті та, що приносить задоволення. А якщо вона приносить ще й прибуток, то це можна вважати щастям", – зізнається Роксоляна.

Неймовірні прикраси сім'ї Козій: фото з фейсбук-сторінки "Емалі Козій"

Донька Роксоляни Ярина додає, що виготовлення оригінальних прикрас – це родинний бренд, де кожен член сім'ї є автором прикрас в техніці гарячої емалі на міді. Їхні прикраси призначені для тих, хто цінує авторську творчість.

"Емаль – найнепередбачуваніша техніка в мистецтві, адже художник працює у співавторстві з вогнем. Завдяки цьому твори виконані в техніці гарячої емалі унікальні і неповторні", – сказала Ярина.

Як сім'я популяризує бренд прикрас

Члени сім'ї створили сторінки у соціальних мережах, каталог, а також почали продавати і рекламувати "Емалі Козій" в інтернеті, створили власний брендовий стиль. Зараз їхні прикраси продаються в галереях Львова, Києва, Одеси, Жовкви, Польщі та Франції.

"Раніше ми були більш такими маленькими і локальними, тепер вже трошки розрослися і поширюємо бренд далі. З початку справи вони беруть участь у виставках, фестивалях, ярмарках в Україні і за кордоном. Іноді прикраси передаються в Польщу, Америку, Австрію, Бельгію та Францію", – розповіла дівчина.

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Як вигадали назву бренду? За словами майстрині Ярини, спершу власної назви як такої не було, лише десь за 5 років після початку справи сім'я вирішила зупинитися на чомусь одному, щоб бути впізнаваними. Так, вони і стали "Авторськими прикрасами родини Козій", а згодом – просто "Емалі Козій".