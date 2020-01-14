82-летняя бабушка избила бодибилдера –вора, который вломился в ее дом

Житель Нью-Йорка выбрал себе, по его мнению, слабую жертву. Он вломился в дом одной бабушки, однако для него это закончилось плохо.

82-летняя Вилли Мерфи уже собиралась спать, когда услышала, как кто-то стучал в дверь и требовал вызвать скорую помощь, пишет CNN.

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Вместо этого Мерфи позвонила в полицию, но не открыла мужчине дверь и не впустила его в дом. Это разозлило злоумышленника и он выломал дверь.

"В доме полумрак, я одна, я старая. Но знаете что? Я – сильная. Он выбрал не тот дом", – сказала женщина. Оказалось, что пожилая женщина – бодибилдер, бывшая победительница конкурсов и она почти каждый день посещает тренировки.



Вилли Мерфи избила злоумышленника / Фото CNN

Поэтому женщина решила самостоятельно защититься от вора. "Я взяла стол и знаете что? Он сломался! Тогда я атаковала его ножками от стола", – рассказывает женщина. Также бабушка бросила в него бутылку от детского шампуня и пару раз пнула шваброй.

Хотя бабушка говорит, что легко поднимает 100 килограммов, ей было трудно выпроводить мужчину из дома, который уже лежал на земле. В этот момент наконец приехали полиция. Мужчину отправили в больницу.