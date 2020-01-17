Какими навыками должен овладеть каждый подросток до 18 лет

Подростковый возраст – это время, когда ребенок переживает значительные изменения. Он уже не маленький, но еще и не взрослый. Поэтому, воспитывая ребенка, родители должны откорректировать навыки детей, чтобы сделать их более эффективными.

Психологи в комментариях "Семьи 24" отметили, что все родители любят своих детей и желают им всего наилучшего, но им следует научить подростков до 18 лет быть самостоятельными взрослыми.

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По словам экспертов, лучше всего дети учатся на собственных ошибках, но взрослым необходимо иногда вмешиваться, если ситуация стала критической. Родителям нужно помнить, что чрезвычайно важно сохранить доверие ребенка, всегда быть готовыми подставить плечо и поделиться жизненным опытом, которого еще нет у 18-летнего подростка.

А вопрос о навыках, которыми должен обладать подросток появился на сайте Quora, передает психологическая студия "Сенс". Ответ на него дала эксперт по воспитанию детей Джулия Литкотт-Хаймс.

Какими навыками должен обладать каждый подросток в 18 лет

Должен уметь общаться с незнакомцами

В современном мире людям постоянно приходится контактировать с большим количеством новых людей, например, преподавателями, банковскими работниками, консультантами, работниками супермаркетов, врачами и тому подобное.

Однако сначала в детском возрасте родители учат своих чад общаться с незнакомцами осторожно, недоверчиво и нейтрально. Как результат, подростки не знают, как начать разговор, слушая собеседника и поддерживая визуальный контакт.



Подростки должны не бояться заговорить с незнакомыми людьми / Фото Unsplash

Но вместо этого взрослые должны научить малыша различать нескольких "плохих" незнакомцев от большинства хороших.

Должен уметь сориентироваться в незнакомом месте

Современные подростки путешествуют значительно чаще чем прежде их родители. Посещая родственников, друзей, учась в другом городе или просто путешествуя, подросткам приходится быстро ориентироваться в незнакомой среде.

Бесспорно, родители пытаются везде сопровождать своего детей, помогать с покупкой билетов, планировать вместо них маршрут, иногда даже ищут родственников в новом городе. Однако это неправильно, потому что подростки должны учиться самостоятельности.

Должен уметь отвечать за порученное ему задание, планировать конечные сроки

Часто родители напоминают своим детям, до которого часа или дня нужно завершить работу, которую они пообещали сделать. Также взрослые иногда помогают или даже выполняют работу вместо них. И объясняют это тем, что у старших людей это не отнимает много времени, а детям нужно помогать.

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Но таким образом дети не знают, как самостоятельно расставлять приоритеты, планировать нагрузки или посчитать, сколько времени потребуется на завершение той или иной задачи, и не могут вовремя завершить работу без постоянного напоминания.

Должен уметь помогать с домашними делами

Обычно родители не просят детей в значительной степени помогать им в ежедневных домашних делах, объясняя это тем, что на их обучение, кружки или хобби остается не так много времени, а ребенку нужно еще и отдохнуть.



Подростки должны помогать родителям / Фото Ivona

Но именно поэтому подростки в будущем не способны самостоятельно позаботиться о собственных нуждах: убрать в своей комнате, постирать одежду, зашить рубашку или погладить брюки.

Должен уметь решать конфликтные ситуации

Взрослые всегда готовы активно участвовать в разрешении конфликтов: поговорить с преподавателем, встретиться с родителями (конфликтующей стороны) или просто пойти разбираться с какой-то ситуацией.

Но тем самым они лишают своих детей возможности самостоятельно решать свои проблемы без участия посторонних.

Должен уметь справляться с успехами и неудачами

Каждый подросток, вступая во взрослую жизнь, сталкивается с различными проблемами: сложные задачи или нереальный объем работы, спортивное соревнование, требовательный учитель или жесткий начальник.

А поскольку родители сами делали за своих чад работу, договаривались об отсрочке, общались с преподавателями, стараясь уладить ситуацию, они не смогли научить детей важному: что жизнь не всегда идет гладко, мы не всегда можем получить то, что запланировали, с первого раза, но жизнь на этом не заканчивается и всегда можно попробовать еще раз.

Должен уметь брать на себя риски

Родители стараются научить своих детей выбирать правильный путь, чтобы избежать всех возможных препятствий, которые будут случаться на их пути. Но не всегда они учат детей мудрости: что в жизни часто нужно быть терпеливым и настойчивым, чтобы встречать все трудности, которые с нами случаются.

Помните: дети должны владеть всеми вышеперечисленными навыками, чтобы при каждой необходимости не звонить родителям.