Лайфхак к праздникам: что делать, чтобы ребенок не выпрашивал игрушки в магазине

Изобретательная мама поделилась в социальной сети полезным лайфхаком, как сделать так, чтобы ребенок не выпрашивал у родителей купить ей все игрушки подряд. Такая идея очень актуальна как раз перед новогодними праздниками.

Лайфхак Кристины Уоттс из Вашингтона помогает ей с легкостью убедить дочь прекратить просить покупать новые игрушки во время Рождества.

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"Моя камера заполнена фотографиями игрушек, которые моя дочь Эмерсон хочет получить на Рождество", – написала женщина в соцсети, поделившись лайфхаком.



Эмерсон выпрашивает маму купить ей эту игрушку

Так, когда ее дочь хочет получить какую-то новую вещь в магазине, она начинает просить маму купить это. Однако женщина придумала интересный способ, как это прекратить.

Что это за лайфхак? Нужно просто сфотографировать ребенка с желанной игрушкой. "Скажите ребенку, что вы сделаете такое фото и отправите его Санте, чтобы он знал, какой подарок ребенок хочет", - рассказала Кристина. Зато вы можете отправить эту фотографию на любой номер (можно бабушке или мужу, или другим людям).

Девочка позирует с игрушками, которые хочет, чтобы ей купил Санта: фото

Так ребенок успокоится и будет думать, что этот подарок ему точно принесет Санта и со временем забудет про каждую вещь, которую хотелось купить.

Такой гениальный трюк понравился многим пользователям в соцсети, где они увидели этот пост. Они начали делиться этим лайфхаком с другими родителями и уже скидывают фото со своими детьми, которые держат желаемые игрушки.