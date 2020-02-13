Мальчика из школы забрал Джейсон из фильма ужасов "Пятница, 13-е": жуткое видео
У мальчика из Великобритании было необычное желание: он хотел, чтобы в День рождения из школы его забрал персонаж Джейсон из фильма "Пятница, 13-е". Поэтому папа сделал все возможное, чтобы осуществить мечту сына.
45-летний Сэм Мерфи удивил сына Картера особым сюрпризом на именины. Он спросил у парня, какой подарок на день рождения тот хочет, и Картер ответил, что его мечта – встретить легендарного злодея Джейсона Вурхиза из знаменитого фильма, передает издание Bloody-disgusting.
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"Я поговорил об этом с руководством школы, и мне ответили, чтобы Джейсон не ожидал у школьных ворот, и отошел чуть дальше", – рассказал Сэм.
По словам мужчины, было мило, что мальчик шел по улице, держась за руку с Джейсоном, ведь обычно Картер не любит касаться людей. "Меня бы за руку он не взял", – признался папа.
Мальчик привел "Джейсона" из фильма домой / Фото plymouthherald
Роль злодея фильма ужасов сыграл местный художник по гриму и спецэффектам Тони Гартланд, который действительно был похож на Джейсона Вурхиза. Сэм говорит, что Картер был в восторге. Мальчик пригласил "убийцу" в дом, показал свою комнату и любимые игрушки.
Джейсон подарил ему футболку, которую мальчик носит, не снимая. Отец говорит, что даже "не может даже забрать ее для стирки".
Смотрите видео: мальчик уходит из школы с Джейсоном из фильма "Пятница, 13-е"
О чем фильм "Пятница, 13-е" (Friday the 13th)? Это фильм ужасов о беспощадном и кровожадном Джейсоне Вурхизе. В сюжете группа молодых людей отправилась на отдых в дом, который расположен возле "Хрустального озера". Они хотели оторваться по полной: должно было быть много секса, алкоголя и наркотиков.
Но планы разрушились после того, как к ним присоединился путешественник Клэй. Он искал когда-то пропавшую здесь сестру. Поэтому живописные места в фильме полны опасностей, главная из которых – Джейсон Вурхиз. Этот кровожадный убийца с особой жестокостью и цинизмом расправляется с жертвами.
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