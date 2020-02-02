Мужчина проходит beaty-курсы, чтобы делать макияж своей жене, которая плохо видит: фото
Есть несколько способов доказать любовь своему любимому человеку. Так, мужчина по имени Брайан превзошел их все – он прошел курс макияжа, чтобы помочь жене Джине, потому что у нее ухудшается зрение.
Эта прекрасная история любви стала известной после того, как сотрудник магазина косметики Скотт Саммерс поделился фотографией этих старших людей.
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"Я так люблю свою работу! Знакомьтесь с Джиной и Брайаном (парой), двумя нашими самыми преданными заказчиками. Брайан сегодня пришел сюда на очередной мастер-класс по визажу, поскольку он ежедневно делает макияж своей жене, потому что она теряет зрение. Это замечательная пара, которая живет на полную!", – написал мужчина в посте.
Этот пост в итоге стал вирусным и набрал более 200 тысяч лайков, многие подписчики парня были очень тронуты такой любовью.
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