Мужчина проходит beaty-курсы, чтобы делать макияж своей жене, которая плохо видит: фото

Есть несколько способов доказать любовь своему любимому человеку. Так, мужчина по имени Брайан превзошел их все – он прошел курс макияжа, чтобы помочь жене Джине, потому что у нее ухудшается зрение.

Эта прекрасная история любви стала известной после того, как сотрудник магазина косметики Скотт Саммерс поделился фотографией этих старших людей.

Интересно! Молодая пара из Канады поженилась под водой: захватывающие фото и видео

"Я так люблю свою работу! Знакомьтесь с Джиной и Брайаном (парой), двумя нашими самыми преданными заказчиками. Брайан сегодня пришел сюда на очередной мастер-класс по визажу, поскольку он ежедневно делает макияж своей жене, потому что она теряет зрение. Это замечательная пара, которая живет на полную!", – написал мужчина в посте.

I could actually cry! Relationship goals ️ pic.twitter.com/scCh4zu54h — Scott Summers (@itsscottsummers) October 22, 2017

Этот пост в итоге стал вирусным и набрал более 200 тысяч лайков, многие подписчики парня были очень тронуты такой любовью.