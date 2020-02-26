Одно лицо: фотограф совместил портреты членов семьи, чтобы показать невероятную силу генов

Ваше лицо может одновременно видеть прошлое, настоящее и будущее. Потому что именно так работают наши гены: они делают нас копией наших родителей, бабушек, дедушек и даже двоюродных братьев.

Чтобы доказать это, фотограф из Канады Ульрик Коллетт создал серию "генетических портретов", на которых отражены лица родственников, чьи фото соединили вместе.

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Отметим, что доминантные гены являются главными в определении того, какую внешность будет иметь будущий ребенок. В частности, цвет глаз человека зависит от пигмента меланина, а такие характеристики, как ямочки или симметрия бровей считаются доминантными и меняются из поколения в поколение. Также случается, что отпечатки пальцев бывают похожими у представителей одной семьи.

Однако с большим количеством всевозможных комбинаций генов, которые влияют на внешность вашего ребенка, невозможно ничего предсказать.

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