Работа с детьми: лайфхаки от родителей, работающих дома

После рождения ребенка у некоторых родителей появляется свободное время, которое они решают посвятить работе. На самом деле, у них это отлично получается и они доказали, каким продуктивным может быть рабочий день с ребенком.

Издание The Village поговорило с папами и мамами, которые работают дома и сочетают рабочие обязанности с родительскими. Итак, ниже читайте полезную информацию о том, какими лайфхаками они пользуются.

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Установите правила

Сначала стоит объяснить ребенку, что вы вроде и дома, однако в это время работаете. В такой ситуации вам будет лучше установить конкретное время работы и место. Например, договоритесь, что будете работать с 7 утра и до 11 часов дня, затем перерыв на игры, тогда еще час работы, опять отдых и так далее. Если вы будете придерживаться этого графика, как с режимом сна и кормлением малыша, то у вас все будет получаться.

Дайте ребенку поработать с вами

В любом случае, вы не сможете полностью отгородиться от ребенка, но это и не нужно. Если малышу будет интересно то, чем вы занимаетесь, – не стоит убивать этот интерес: всегда рассказывайте, что вы делаете и давайте ему какую-то работу: к примеру, порисовать.



Позволяйте ребенку работать рядом

Относитесь ко времени с ребенком как к отдыху

Вы можете во время отдыха играть с детьми, что очень укрепит ваши отношения. Так, вы можете надеть клоунский нос, поездить на трамвае по квартире или спеть в караоке. Не бойтесь быть смешным, окунитесь в радости родительства, и на это время вы точно сможете забыть о работе.

Заведите планер

Очень удобно планировать весь свой день и записывать дела на неделю вперед. Тогда у вас будет больше возможности правильно распределить энергию на выполнение важных задач, а текущие вопросы решать в течение дня.

Например, вы можете звонить клиентам или по делам в то время, когда ребенок спит. И просыпайтесь как можно раньше, ведь пока встанет вся семья, вы сможете спланировать день или написать важные письма.



Записывайте всю важную информацию и дела, чтобы это не вылетело из головы

Установите границы

Поскольку вы работаете на фрилансе, то многие клиенты считают, что вы должны быть на связи 24 часа в сутки. Но эти правила давно устарели, поэтому вот вам лайфхак: ставьте телефон на авиарежим с 23:00 до 9:00.

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Переключайтесь

Если вы делаете много дел одновременно, то это высасывает намного больше вашей энергии. Но это можно превратить во что-то веселое и полезное. Так, один из фрилансеров рассказал, что собирание огромного набора Lego с ребенком не раз наталкивало его на креативные решения сложного вопроса.

Просите о помощи

Не стесняйтесь просить помощи у своих близких, ведь это позволит вам поработать в одиночестве. Поэтому если дедушка хочет погулять с внуком на площадке или бабушка хочет сводить детей в кино – не отказывайте им. Вы в это время сможете провести рабочую беседу или послушать вебинар. Знайте, что все в итоге будут довольны.



Пусть ваши родители помогают в воспитании ребенка

Расставьте приоритеты

Ваша работоспособность будет падать, если все будет складываться не так, как вы запланировали. Поэтому реально оценивайте ситуацию и стройте планы, закладывая лишний час на уроки ребенка, укладывание спать и прочее. Прежде всего вы родитель, поэтому занимайтесь работой, когда дети позволят. Не планируйте слишком много.

Замените деловые встречи общением по скайпу

Вы не всегда сможете отлучиться из дома на важную встречу, а проводить их можно по телефону или с помощью видеосвязи. Если же встреча неизбежна и внезапна, тогда выберите место встречи с игровой зоной, где можно оставить ребенка на некоторое время.

Разделите рабочие и домашние дела

Сначала большинство родителей, которые начинают работать из дома, параллельно выполняют какие-то рутинные дела. – если я дома, то мне нетрудно заодно выполнить что-то по дому. Поэтому они не всегда успевают сделать все свои рабочие дела.

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Введите важное правило: не планируйте домашние дела в рабочее время. Иначе это приведет к расфокусировке внимания, потому что в голове вы не сможете держать все рабочие дела.

Устраивайте перерыв каждые два часа

Из-за того, что вы работаете не из офиса и не имеете стабильного графика, границы рабочего времени размываются и возникает ощущение, что вы работаете 24/7. В результате мозг сильно переутомляется.



Играйте с детьми во время перерыва

Введите еще одно правило: каждые два часа делайте небольшой перерыв, чтобы переключиться. К примеру, можете прогуляться с ребенком на свежем воздухе или сделать зарядку или дыхательные упражнения.

Решайте рабочие вопросы по почте, а не в мессенджерах

Рабочие вопросы обсуждайте только по электронной почте, потому что там легче найти нужную информацию. Каждое письмо вы можете отмечать соответствующей степенью срочности, важности и необходимости действия.