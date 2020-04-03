Сколько пар поженились и развелись за время карантина в Украине: позитивные данные

С начала введения карантина в Украине 4,5 тысячи пар поженились, а расторгли брак за этот же период около 1,5 тысячи пар.

Об этом сообщила начальница управления государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Министерства юстиции Украины Ирина Дубиковская в эфире одного из телеканалов.

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Она отметила, что наибольший показатель бракосочетаний в Киеве, Харьковской, Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

"За весь период карантина мы поженили 4,5 тысячи пар. В расторжении брака за этот период показатель – 1,4 тысячи пар", – заявила начальница управления РАГС.

По словам Дубиковской, за период карантина в органы РАГС поступило всего 53 заявления о расторжении брака. Эта процедура выполняется через веб-портал. После этого пары могут через несколько дней прийти и подписать заявление.

Отметим, что между тем в Китае, как сообщал Bloomberg, люди начали массово разводиться в этот период. Так, расторжение браков выросло на 25% после того, как в середине марта ослабили карантинные ограничения.