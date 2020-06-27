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5 важных вопросов, которые должна решить семья перед тем, как принять решение родить ребенка
26 июня , 18:28 5 важных вопросов, которые должна решить семья перед тем, как принять решение родить ребенка
Марія Бондар
5 признаков, что ваших детей надо больше дисциплинировать: советы, как это сделать
26 июня , 16:07 5 признаков, что ваших детей надо больше дисциплинировать: советы, как это сделать
Марія Бондар
До пяти лет детям можно все: как воспитывают малышей в Южной Корее – интересные факты
12:01, сегодня До пяти лет детям можно все: как воспитывают малышей в Южной Корее – интересные факты
5 признаков, что ваших детей надо больше дисциплинировать: советы, как это сделать
16:07, 26 июня 5 признаков, что ваших детей надо больше дисциплинировать: советы, как это сделать
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Что делать, если вы со второй половинкой не можете договориться
11:53, 26 июня Что делать, если вы со второй половинкой не можете договориться
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