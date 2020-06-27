До пяти лет детям можно все: как воспитывают малышей в Южной Корее – интересные факты

Современные родители часто экспериментируют и применяют разные методы воспитания. Так, некоторые обращаются к западноевропейским моделям, а другие – к дальневосточным. Поэтому мы решили рассказать, как воспитывают детей в Южной Корее.

Чем методы этой страны отличаются от украинских и какие стереотипы по воспитанию там существуют – рассказала Каролина Джонг – переводчица, блогер, жена корейца и мама двоих детей, передает Womo.

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Как воспитывают детей в Южной Корее

По словам Джонг, в Корее детей настолько любят, что там практически никто не может равнодушно пройти мимо малышей. Их там очень оберегают и стараются делать для них просто идеально: лучшее питание, самые крутые игрушки и прочее.

Интересно, что 80% южно-корейских женщин сознательно оставляют работу и посвящают себя материнству. Для них это ответственнее любой другой работы. Однако, в отличие от наших мам, кореянки не считают нужным выводить ребенка каждый день гулять.

Родители с ребенком в Южной Корее / Фото NextShark

Девушки имеют большое значение

Как и во многих странах Азии, сын в большем приоритете для родителей, чем дочь. Однако современные корейцы пытаются нивелировать эти традиции, показывают "значимый" образ дочери в семье и делают это "трендом".

В более взрослом возрасте корейцы, как и мы, украинцы, четко разграничивают детей, согласно их гендеру: девочкам – розовое и куклы, мальчикам – голубое и машинки.

Стереотипы, которые навязываются детям

Интересно, что корейцы слишком зациклены на учебе и успеха в работе. Поэтому на детей давят морально, чтобы хорошо учились и получили статус в обществе. Но, конечно, делают акцент на том, что девочка должна быть женственной, а мальчик должен уметь обеспечить всю семью.

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В Корее воспитание похоже на японское, где ребенку до 5 лет позволяется вести себя как угодно. Поэтому корейцы считают, что "воспитывать" ребенка нужно только тогда, когда он уже что-то понимает. К примеру, если трехлетний малыш капризничает в вагоне метро, то все пассажиры будут стараться его развлечь. Никто не станет унижать или кричать на маму.

К тому же, они сдержаннее с маленькими детьми в плане наказаний. Но когда ребенок уже достиг младшего школьного возраста, то здесь родители могут вести себя даже слишком сурово.

Дети в Южной Корее / Фото Littledayout

Дошкольное и школьное образование в Корее

Многие мамы отдают детей в ясли с трех месяцев, чтобы сохранить свою работу. С трех лет дети идут в садик. Там обязательно один воспитатель постоянно закреплен за тремя детьми, каждый день он составляет такой себе дневник по каждому малышу и отправляет эти документы мамам.

В школу идут в 7 лет, и учебное заведение делится на младшую, среднюю и старшую школу, и для классов каждой возрастной категории есть отдельное здание. В выпускных классах дети так же сдают ВНО.