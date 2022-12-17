Армія фанатів Роналду знищила дитину з Марокко за її святкування на ЧС-2022: відео скандалу

Дівчинка яскраво раділа перемозі своєї збірної над Португалією і не підбирала слів на камеру. За це їй вирішили помститися мільйони прихильників головної зірки команди-невдахи.

У Катарі добігає кінця чемпіонат світу з футболу 2022. Головною сенсацією турніру варто вважати збірну Марокко, яка дійшла до півфіналу та посіла підсумкове четверте місце.

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В 1/4 фіналу підопічні Валіда Реграгі здолали Португалію (1:0), залишивши Кріштіану Роналду без Кубка світу. Той успіх був легендарним для країни, адже до цього африканські збірні жодного разу не виходили у півфінал ЧС.

Марокканці глузували з Роналду

Після гри Роналду розплакався у підтрибунному приміщенні, але марокканські вболівальники лише кепкували зі сліз CR7. Особливо відзначилась маленька 9-річна дівчинка, яка "вказала" Кріштіану напрямок аеропорту.

Португалія, аеропорт там. Де Роналду? Він плаче у своєму автомобілі. Бідненький Роналду,

– заявила у ейфорії вболівальниця.

Як фанати Кріштіану знищили дівчину

Як виявилось, такий сплеск емоцій мав і інший бік медалі. Дівчина отримала масовий хейт від персональних прихильників Роналду. Їй погрожували та обзивали, через що вона зламалась психологічно.

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Про це розповіла мама фанатки. Вона каже, що дівчинка піддалась буллінгу навіть у школі. Дійшло до того, що жінка від імені доньки попросила вибачення перед мільйонною армією прихильників CR7.

Вона лише повторювала те, що чула навколо. Це дитячі дії. Вона все ще дитина, їй дев'ять років і вона хотіла висловити лише свою радість. Але нажаль вона стала жертвою медіа. Я вибачаюсь перед фанатами Кріштіану Роналду за те, що сталося. Будь ласка, уявіть на її місці свою молодшу сестру, адже вона казала ці слова не всерйоз,

– висловилась мама фанатки.

Відзначимо, що Роналду можна назвати найвпливовішим футболістом сучасності. Чого тільки вартий той факт, що саме акаунт Кріштіану в інстаграмі є найбільш популярним у всій цій соцмережі. На португальця підписано аж 517 мільйонів юзерів.