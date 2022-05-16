Фанати Януковича: серед речей знищених окупантів знайшли шарф "Партії регіонів"

Збройні Сили України знищили позицію ворога на Запоріжжі. Там наші бійці знайшли трофеї та особисті речі окупантів. Цікаво, що серед боєприпасів був шарф "Партії регіонів".

Про це повідомив кореспондент 24 каналу. Він розповів дві історії знищення противника.

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За його словами, бійці полку "Азов" на Запоріжжі показали трофей окупантів. Вони захопили на одній з позицій ворога боєкомплект.

І серед всього знайшли синій виборчий шарф від партії Януковича. Там написано "Партії регіонів. Донбас". Це вірогідно були воїни з псевдореспубліки. і вони взяли таку річ на передову, але втратили її,

– пояснив кореспондент.



На позиції окупантів знайшли шарф "Партії регіонів" / Фото Генштабу ЗСУ

Також 128 гірсько-штурмова бригада показала захоплену БМП-3 противника. Це доволі сучасна техніка з гарматою.

Окупанти під час обстрілу та атаки ЗСУ просто втекли і покинули цю техніку. Там були боєприпаси – гранатомет, міни, вогнемет та такий собі "робочий зошит сержанта Мамаєва",

– розповів журналіст.

За його словами, у тому "зошиті" вказано прізвища командирів та особового складу, починаючи від Южного воєнного округу Росії до мотострілкового батальйону військової частини.

"Це повний список військових злочинців, яких можна притягнути до відповідальності", – наголошує кореспондент.

Захисники показали захоплену БМП-3 противника / Фото з соцмереж



Свіжі дані про втр ати ворога

Протягом минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Загалом станом на 16 травня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 27700 (+300) осіб ліквідовано;

танків – 1228 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 2974 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 577 (+22) одиниць;

РСЗВ – 195 одиниць;

засоби ППО – 89 одиниць;

літаків – 200 одиниці;

гелікоптерів – 165 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11) одиниць;

крилаті ракети – 97 (+2) одиниць;

кораблі та катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14) одиниця,

спеціальна техніка – 42 одиниці.

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