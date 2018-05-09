Фани "Динамо" та "Шахтаря" пройшли маршем вулицями Дніпра: відео

За декілька годин до фіналу кубка України між "Динамо" та "Шахтарем" фани обох команд пройшли вулицями Дніпра.

Спільний марш фанати присвятили протесту проти того, щоб продавати квитки на футбол по паспортах. Приєдналися до них і вболівальники "Дніпра".

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Також вони вийшли із закликом "Схід та Захід разом".

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