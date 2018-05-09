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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Фани "Динамо" та "Шахтаря" пройшли маршем вулицями Дніпра: відео

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Фанати
Фанати "Динамо" та "Шахтаря" на марші проти входу на футбол по паспортах

За декілька годин до фіналу кубка України між "Динамо" та "Шахтарем" фани обох команд пройшли вулицями Дніпра.

Спільний марш фанати присвятили протесту проти того, щоб продавати квитки на футбол по паспортах. Приєдналися до них і вболівальники "Дніпра".

Читайте також: Анонс матчу Динамо – Шахтар фіналу Кубка України

Також вони вийшли із закликом "Схід та Захід разом".

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Теги: Новини України Новини спорту Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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