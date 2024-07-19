Сусіди Фаріон заявили, що нападник сидів у їхньому дворі два – три тижні, – ЗМІ

Сусіди Ірини Фаріон стверджують, що нападник стежив за мовознавицею. Так, люди помічали чоловіка, який сидів у дворі протягом двох – трьох тижнів.

Про це в коментарі журналістам заявила сусідка Ірини Фаріон після замаху на неї. Наразі мовознавиця перебуває у важкому стані.

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Нападник очікував на Фаріон

Сусідка Ірини Фаріон Софія Іванишин стверджує, що нападник стежив за мовознавицею. За словами жінки, невідомий чоловік приходив зранку і сидів на кріслі у дворі.

Коли ж ввечері 19 липня сусіди почули постріли, то спочатку подумали, що почалася тривога. Лише потім вони підбігли й побачили моторошну картину.

Почувши постріл, подумали що сирена тривоги. А потім підбігли й побачили. Вона вже лежала та жіночка-сусідка над нею молилася "Іро, тримайся…". Потім викликали швидку та поліцію,

– поділилася сусідка.

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Наразі Ірина Фаріон після замаху перебуває у лікарні. Вона отримала кульове поранення голови, її стан оцінюють як важкий. Медики прооперували Фаріон, але зараз вона у глибокій мозковій комі.