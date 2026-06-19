Росія могла б атакувати Україну кожні три дні: в "Ахіллесі" пояснили, що зупиняє ворога

Росія намагається подавати свої масовані удари по Україні як нібито "відповідь" на атаки по її території. Такий наратив Кремль використовує щоразу, коли українські удари дістають до важливих об'єктів у глибині Росії.

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ця логіка є маніпуляцією. За його словами, удари України по російській військовій та економічній інфраструктурі мають значно глибший ефект і напряму впливають на можливості ворога атакувати українські міста.

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Російська "відповідь" є блефом

Федоренко запропонував дивитися на заяви Кремля не через останні атаки, а через всю логіку повномасштабної війни. У 2022 – 2023 роках Україна ще не мала достатніх можливостей для масових ударів на далеку відстань по території Росії, але це не заважало ворогу бити по українських містах ракетами й дронами.

Згадуємо 2022 рік, 2023-й, коли Україна не мала свого представництва в дальньому плечі ураження. По нашій території летіли і крилаті ракети, і балістичні, і потім додалися безпілотники типу "Шахед",

– наголосив командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес".

Саме тому слова Путіна про нібито удари "у відповідь" не мають реального сенсу. Росія й без цього системно атакувала б Україну, бо це частина її війни, а не реакція на окремі українські операції.

Коли диктатор Путін каже, що вони битимуть у відповідь, це блеф. Вони били б у будь-якому випадку,

– пояснив Федоренко.

Справжній зв'язок, за його словами, протилежний: українські удари вглиб Росії не запускають нову хвилю терору, а скорочують можливості ворога для таких атак. Без цієї роботи Росія могла б накопичувати значно більше засобів ураження і застосовувати їх набагато частіше.

Якщо зараз вони під час масованої атаки запускають 1000 безпілотників, то могли б застосовувати 3000. Там, де застосовують 100 ракет, могли б застосовувати 300,

– зазначив Герой України.

Удари по російських об'єктах не є емоційною відповіддю на терор. Це спосіб не дати ворогу наростити темп війни до рівня, який був би значно небезпечнішим для українських міст.

Удари по Росії б'ють не лише по заводах

Після ударів у глибину Росії ворог втрачає не тільки окремі об'єкти чи запаси пального. Такі атаки б'ють по його фінансово-економічних можливостях, бо будь-яка війна потребує грошей: на виробництво зброї, техніку, логістику і нових людей, яких Росія купує для відправки на фронт.

Чому противник не може проводити такі масовані атаки? Тому що за рахунок нашого впливу в глибину Російської Федерації вони втратили фінансово-економічні спроможності. Це шалені збитки для Росії,

– пояснив Федоренко.

Він навів приклад економічного форуму в Петербурзі, куди приїхали бізнесмени, зацікавлені у взаємодії з Росією, логістичних хабах чи виробництвах. Але коли поруч із майданчиком форуму горять об'єкти нафтозберігання, нафтотранспортування і порт, потенційні інвестори бачать зовсім іншу картину ризиків.

Яка розумна людина, який підприємець буде інвестувати гроші в країну, де потенційно все може згоріти в результаті обстрілів, тому що вона веде агресивну війну проти свого сусіда,

– зазначив командир "Ахіллеса".

Йдеться не лише про недоотримані гроші від нафтопродуктів. Росія втрачає перспективу довгих інвестицій, без яких важче підтримувати економіку й воєнну машину. Менше грошей означає менше можливостей нарощувати війська, купувати людей, накопичувати озброєння і готувати нові масовані атаки.

Ми позбавляємо противника можливості здобути необхідний фінансово-економічний ресурс, щоб накачувати свої війська, техніку, озброєння і купувати нових людей на війну проти України,

– наголосив Герой України.

Удари по російських НПЗ, логістиці та інших об'єктах працюють одразу в кількох площинах: руйнують поточні можливості ворога і роблять Росію дедалі менш привабливою для тих, хто міг би вкладати в неї гроші.

Удари вглиб Росії зривають виробництво зброї

Фінансовий тиск по Росії має і прямий військовий наслідок. Коли Україна дістає до підприємств, складів і логістичних вузлів на російській території, ворог втрачає не абстрактні ресурси, а конкретні можливості виготовляти й накопичувати те, чим потім атакує українські міста та фронт.

Удари в глибину Російської Федерації дають нам можливість знищувати або виводити з ладу об'єкти, які виготовляють комплектуючі до озброєння і військової техніки,

– пояснив Федоренко.

Йдеться також про підприємства, де збирають готову продукцію: дрони, ракети, снаряди. Під удар потрапляють і склади, де все це накопичують перед відправленням на війну проти України. Саме тому масовані атаки Росії не відбуваються в тому темпі, якого хотів би ворог: йому складніше виробляти, зберігати й перекидати озброєння.

Чим більше ми працюємо по території Російської Федерації, тим менше в них фінансово-економічних спроможностей для ведення бойових дій проти України, а також банально менше техніки,

– наголосив Герой України.

Федоренко вважає, що наступним важливим етапом для України стане поява власної балістики. Вона дасть змогу комбіновано працювати по військових об'єктах у Росії разом із безпілотниками та крилатими ракетами й ще сильніше змінить баланс можливостей.

Балістика – це засіб, який дає можливість кардинально змінити суб'єктність України у світі та впливати на об'єкти військового призначення на території Росії,

– зазначив командир "Ахіллеса".

Системні удари по російській території напряму пов'язані з безпекою українських міст. Що менше Росія може виробити, накопичити й профінансувати, то менше засобів вона має для нових масованих атак.

Федоренко пояснив, як Україна ламає можливості ворога атакувати наші міста: дивіться відео