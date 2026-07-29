Федоров назвав причину свого звільнення з Міноборони

Михайло Федоров прокоментував причину свого звільнення з Міноборони. Йдеться про "велике незадоволення в багатьох людей" після початку перебудовування процесів.

Про це ексміністр оборони розповів в інтерв'ю для "Української правди".

Яка причина звільнення Федорова?

Федоров зазначив, що не хотів будувати якісь теорії навколо свого звільнення та не хотів би переказувати розмови, які були у нього з президентом.

За його словами, там немає нічого, що не було публічно до цього озвучено.

"В першу чергу лунало про те, що є певний конфлікт, але в принципі я думаю, що причини взагалі знаходяться в іншому", – сказав Федоров.

Він заявив, що "дуже багато людей" оточили Міноборони і його як міністра, бо команда почала перебудовувати багато різних процесів всередині.

І з того, що почало відбуватися в публічному просторі – певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи – десь з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається. І що це буде чимось закінчуватися,

– сказав Федоров.

Він додав, що причина пов'язана із закупівлями та тендерами.

Перебудовування процесів у цьому напрямку викликало велике незадоволення в багатьох людей, які, за словами Федорова, почали постійно впливати і сіяти негатив не тільки навколо президента, а і в цілому в медіапросторі.