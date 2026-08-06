Федоров припустив, як можна зупинити просування росіян на фронті

Михайло Федоров заявив, що Україна має змінювати підходи до ведення бойових дій. Зокрема, варто робити ставку на технології та нові формати ураження противника.

Про це він сказав під час інтерв'ю Сергію Стерненку.

На що має зробити ставку Україна, щоб зупинити просування Росії?

За його словами, одним із ключових завдань є завдання російській армії таких втрат, які зроблять подальше просування окупантів надзвичайно складним.

Наша задача, щоб ми мінімум 200 росіян на квадратний кілометр знищували, тоді просування буде для них дуже складним, і просто потрібно буде десятки років, щоб просунутися тільки в Донецькій області,

– заявив Федоров.

Він наголосив, що для цього потрібно не лише збільшувати кількість озброєння, а й змінювати підходи до ведення бойових дій.

"Потрібно робити ці речі, планувати операції, розвивати дроноштурмові підрозділи, як ось у цьому випадку", – сказав він.

За словами Федорова, одним із пріоритетних напрямів має стати роботизація фронту. Йдеться про використання наземних роботизованих платформ, систем спостереження та великої кількості сенсорів, які можуть зменшити ризики для українських військових.

Проєкт, до якого ми близько підійшли, і я його в будь-якому разі буду реалізовувати, чим би не займався. Це питання роботизації фронту, це сенсоризація фронту, це зробити все, щоб на фронті була велика кількість роботів, наземних платформ, велика кількість сенсорів,

– розповів Федоров.

Він пояснив, що сучасна війна вимагає переходу до нової моделі, у якій технології допомагатимуть виконувати найбільш небезпечні завдання замість людей: заходити, виходити з позицій, забезпечувати логістикою та інше.

За його словами, потрібно переходити на новий рівень розвитку технології для того, щоб захистити кожного військового на полі бою.

Федоров також відреагував на зауваження, що повністю замінити піхоту роботами неможливо. За його словами, йдеться не про повну відмову від військових на передовій, а про створення умов, за яких технології зможуть виконувати частину найнебезпечніших завдань і зменшувати втрати серед особового складу.