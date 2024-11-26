Працюємо без розпорошеності, – Федоров про вкиди, якими намагаються пересварити інституції

Глава Мінцифри Михайло Федоров відреагував на спроби ворога пересварити державні інституції. За його словами, зараз всі працюють над одною ціллю – захистом країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.

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Федоров висловився про єдність

Міністр цифрової трансформації зауважив, що держава повинні забезпечувати перевагу на полі бою, а це означає перевагу в технологіях. Вона продовжує поставляти на фронт дрони, система побудована та запущена. Надалі це лише масштабуватиметься.

Створювати будь-які скандали на рівному місці, звинувачувати в чомусь ту чи іншу інституцію на шкоду всій державі або шукати злий намір – вигідно лише ворогам. Наше спільне завдання – працювати разом на Сили безпеки та оборони України. Кожен на своєму місці й водночас усі разом, – сказав він.

Федоров додав, що у Мінцифри, Міноборони, Держспецзвʼязку, Офісу Президента, Мінстратегпрому, Генштабу одна спільна ціль – захистити країну. Вони всі працюють разом.

"Так має бути й так буде. Без розпорошеності. І, будь ласка, без намагань пересварити інституції держави одна з одною через вкиди, чутки та пошуки нікому не потрібних і пустих сенсацій", – каже глава Мінцифри.

Він додав, що в Україні насправді немає суперечностей. За його словами, єдність — найбільший актив України від 24 лютого, і так має бути й надалі.